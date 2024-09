Per E-Mail teilen

Um nichts weniger als die Zukunft der Menschheit geht es beim «Zukunftsgipfel» der UNO, der heute Sonntag in New York begonnen hat. 175 Staaten nehmen teil, viele mit dem Staats- oder Regierungsoberhaupt. Auch die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd wird eine Rede halten. Was ist vom Gipfel zu erwarten? Antworten vom internationalen Korrespondenten Sebastian Ramspeck.

Sebastian Ramspeck Internationaler Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sebastian Ramspeck ist internationaler Korrespondent für SRF. Zuvor war er Korrespondent in Brüssel und arbeitete als Wirtschaftsreporter für das Nachrichtenmagazin «10vor10». Ramspeck studierte Internationale Beziehungen am Graduate Institute in Genf. Hier finden Sie weitere Artikel von Sebastian Ramspeck.

Wieso lädt die UNO zum «Zukunftsgipfel»?

Es steht nicht gut um die Welt. Wenigstens darauf kann man sich in der UNO einigen. Generalsekretär António Guterres will, dass die Staaten mit einem «Zukunftspakt» Lösungen für die drängendsten Menschheitsprobleme vereinbaren. Im Pakt soll es folglich um so ziemlich alles gehen, was auf der Welt Schlagzeilen macht: Rüstung und Kriege, Armut und Hunger, der Klimawandel, aber auch das globale Finanzsystem und die Risiken der Künstlichen Intelligenz.

«Zukunftspakt» klingt nach einem grossen Wurf. Ist er das?

Nein. Seit Anfang Jahr versuchen Diplomatinnen und Diplomaten in Vorverhandlungen die Interessen ihrer Regierung durchzusetzen. Viele Vorschläge aus dem ersten Entwurf wurden gestrichen. Zur Stunde ist noch nicht einmal ganz sicher, ob man sich auf einen Text wird einigen können. Zwar bewirbt Guterres den Pakt als «Systemupdate» für eine bessere Welt. Doch viele der Absichtserklärungen, die im Pakt stehen dürften, finden sich bereits in anderen UNO-Dokumenten. Und verbindlich wäre der Pakt sowieso nicht, die Staaten müssten ihn nicht befolgen.

Warum tun sich die Staaten so schwer, grosse Probleme gemeinsam zu lösen?

Es ist viel von der «Staatengemeinschaft» die Rede, aber einen Gemeinschaftssinn sucht man in der UNO vergebens. Vielmehr gibt es einen tiefen Graben zwischen Diktaturen wie China und Demokratien wie den USA. Dazu kommt der Nord-Süd-Graben zwischen den reichen Ländern in Nordamerika und Europa und den armen Ländern des sogenannten globalen Südens. Es ist schier unmöglich geworden, über diese Gräben hinweg Lösungen zu vereinbaren. Zumal sich die Machblöcke mit Blick auf den Ukraine- und den Gaza-Krieg gegenseitig vorwerfen, für Unrecht und Elend verantwortlich zu sein.

Legende: Am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York findet ab Sonntag der Zukunftsgipfel statt. Keystone/ JUSTIN LANE

Der «Zukunftsgipfel» ist also nicht viel mehr als ein grosses Theater?

Der Gipfel ist Teil der UNO-Generalversammlung, und diese ähnelt tatsächlich einem Welttheater. Jeden September treffen sich in New York Präsidentinnen, Regierungschefs und Aussenminister aus der ganzen Welt. Auf der Bühne halten sie aufsehenerregende Reden, hinter den Kulissen absolvieren sie diskrete Treffen. Angekündigt sind auch in diesem Jahr weltpolitische Superpromis: von Biden über Erdogan, Lawrow, Lula und Scholz bis Selenski. Die gute Nachricht: Man redet miteinander. Die schlechte: häufig aneinander vorbei.

Müsste nicht auch die UNO reformiert werden?

Auch das wird Thema sein am «Zukunftsgipfel». Es geht dabei vor allem um das mächtigste UNO-Organ, den Sicherheitsrat. In ihm haben neben zehn nichtständigen Mitgliedern fünf ständige ein Vetorecht, darunter China, Russland und die USA. Die Vetos im Sicherheitsrat lähmen häufig die ganze UNO. Es liegen mehrere Reformvorschläge auf dem Tisch, darunter die Abschaffung des Vetorechts. Doch auch ein solches «Systemupdate» wird wahrscheinlich fehlschlagen – wegen des Vetos Chinas, Russlands oder der USA.