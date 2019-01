Mawarire war an den Protesten, die zum Sturz von Langzeitherrscher Mugabe führten, massgeblich beteiligt. Er wurde 2017 von der Anstachelung zum Umsturz freigesprochen. Auch an den jüngsten Protesten in Simbabwe war Mawarire beteiligt. Er hat auf Twitter dazu aufgerufen, sich «gewaltfrei und friedlich» an den Protestaktionen der Gewerkschaften zu beteiligen. Die Gewerkschaften hatten zu dem Generalstreik aufgerufen.