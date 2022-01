«Die Konsequenzen des Einsatzes des Militärbündnisses für das Land und die ganze Region dürfen nicht unterschätzt werden», so Luzia Tschirky, SRF-Korrespondentin in Moskau. «Denn einen vergleichbaren Einsatz gab es in der jüngeren Geschichte nie. Die Menschen in Kasachstan haben nicht zu Unrecht grösste Sorge um die Unabhängigkeit des Landes. Man stellt sich die Frage, wie dies nun in Zukunft weitergehen könnte. Eine brutale Niederschlagung der Protestbewegung scheint leider zum aktuellen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich. Den Preis, den Tokajew für seinen Machterhalt nun bereit ist zu bezahlen, dieser Preis dürfte erst in Zukunft beziffert werden.»