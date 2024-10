Bei der Unterhauswahl in Japan zeichnen sich deutliche Verluste für die Regierungspartei des neuen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba ab.

Seine Liberaldemokratische Partei LDP dürfte ihre bisherige alleinige Mehrheit in der mächtigen Kammer des nationalen Parlaments verloren haben.

Dies berichteten japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schliessung der Wahllokale.

Ob sich die LDP gemeinsam mit ihrem kleineren Koalitionspartner Komeito trotz der Verluste erneut eine Mehrheit der Sitze in der Parlamentskammer sichern konnte, ist ungewiss. Regierungschef Ishiba sprach am späten Abend (Ortszeit) im Fernsehen von einem harten Urteil der Wählerinnen und Wähler. Man müsse die Abstimmung mit Demut annehmen. Ishiba deutete an, notfalls in Politikfragen mit Oppositionskräften zusammenarbeiten zu wollen.

Legende: Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba hatte den Wählerinnen und Wählern versprochen, negative Auswirkungen der Inflation zu mildern. Doch ein Parteispendenskandal setzt seiner Partei schwer zu. Keystone/Kyodo News via AP

Die grösste Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei Japans des früheren Ministerpräsidenten Yoshihiko Noda, legte den Berichten zufolge deutlich zu.

LDP von Skandalen erschüttert

Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba hatte die Neuwahl unmittelbar nach seiner Wahl zum Parteichef der LDP im vergangenen Monat angesetzt. Die beiden Ämter sind eng miteinander verknüpft. Sein Vorgänger Fumio Kishida hatte im August seinen Rückzug angekündigt, nachdem die LDP nach einer Reihe von Skandalen massiv an Popularität eingebüsst hatte.

Die LDP regiert Japan fast die gesamte Nachkriegszeit. Der Wahlausgang könnte erhebliche Auswirkungen auf die politische Landschaft der viertgrössten Volkswirtschaft haben.