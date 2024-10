Das Unterhaus ist die grosse Kammer im japanischen Parlament mit 465 Sitzen. Dabei werden 289 Sitze über eine Mehrheitswahl in einzelnen Wahlkreisen besetzt. 176 Sitze werden über eine Proporzwahl in Regionen vergeben. Die Abgeordneten werden für vier Jahre gewählt. Allerdings kann der Premierminister vorzeitig Wahlen ausrufen. Dies hat der im September neu gewählte Premierminister Shigeru Ishiba gemacht. Das Unterhaus ist im Japan insofern mächtiger als das Oberhaus (248 Sitze), als dass im Falle von Uneinigkeit das Unterhaus in gewissen Fällen das Oberhaus überstimmen kann. Derzeit hält die LDP mit 258 Sitzen die Mehrheit im Unterhaus.