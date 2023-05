Überschwemmungen fordern bereits fünf Tote in Italien

Unwetter in der Emilia-Romagna

In den norditalienischen Regionen Emilia-Romagna und Marken ist es nach heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen gekommen.

Mindestens fünf Menschen haben ihr Leben verloren. Weitere Personen werden vermisst.

Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Die italienische Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben allein in Emilia-Romagna zu 600 Einsätzen aus und war mit 400 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Einsatzkräfte retteten etwa Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren, oder in den Wassermassen gestrandete Autofahrerinnen und Autofahrer.

Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna – und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì.

In der Stadt Cesena, wo der Fluss Savio über die Ufer getreten ist, haben die Einsatzkräfte dutzende Menschen gerettet, die auf den Dächern ihrer Häuser festsassen.

Andernorts rettete eine Helikopter-Einheit etwa eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die aufgrund der Überschwemmungen in ihrem Haus festsass. Bereits am Dienstag kam es in der Emilia-Romagna und den Marken zu Überschwemmungen.

1 / 5 Legende: Katastrophale Szenen am Dienstagnachmittag in der Stadt Cesena. Eine Familie muss sich durch die Wassermassen retten. imago/bern maerz 2 / 5 Legende: Die heftigen Niederschläge haben zu Überschwemmungen geführt, wie hier in der Emilia-Romagna. IMAGO / Italy Photo Press 3 / 5 Legende: In der Innenstadt von Bologna schützen Sandsäcke Läden vor dem Wasser. Keystone/Michele Nucci/LaPresse via AP 4 / 5 Legende: Der Fluss Bidente in der Emilia-Romagna führt Hochwasser. Imago/ Italy Photo Press 5 / 5 Legende: Gärten entlang des Fluss Bidente in der Emilia-Romagna sind völlig überschwemmt. Imago/ Italy Photo Press

Laut dem italienischen Zivilschutz-Minister Nello Musumeci werden etwa 5000 Menschen in den betroffenen Gegenden evakuiert. «Aber es könnten noch mehr werden. Wir sind als Regierung bereit, einzugreifen», sagte er im italienischen Radio. Man habe bereits 10 Millionen Euro für die ersten Ausgaben und Notfälle infolge der Überschwemmungen bewilligt.

Der Zivilschutz rief die Menschen auch in den kommenden Stunden zu grosser Vorsicht auf. Menschen, die nicht evakuiert wurden, sollten sich etwa in höheren Stockwerken von Gebäuden in Sicherheit bringen.

Angesichts der Lage vor Ort sprach auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Menschen in den betroffenen Regionen ihre «volle Solidarität» aus. «Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmassnahmen zu ergreifen», schrieb sie bei Twitter.

In Imola, das sich auf das Formel-1-Rennen am kommenden Wochenende vorbereitet, wurde das Fahrerlager überschwemmt. Das Rennen wurden nun offiziell abgesagt.

Bereits Anfang Mai gab es heftige Niederschläge

Die Region in Norditalien war bereits Anfang Mai von heftigen Niederschlägen und daraufhin über die Ufer tretenden Flüssen heimgesucht worden. Dabei kam es auch zu Todesopfern, Hunderte Menschen wurden evakuiert.