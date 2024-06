Die Hochwasserlage spitzt sich in einigen Gebieten im Süden Deutschlands weiter zu.

Nach tagelangem Dauerregen sind in vielen Gegenden Baden-Württembergs und Bayerns Flüsse und Bäche über die Ufer getreten, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zehntausende Helfer sind im Einsatz.

Mittlerweile wurden in den Flutgebieten 4 Tote geborgen.

Es soll weiterhin kräftige Gewitter und Starkregen geben.

Wegen der ansteigenden Flusspegel wurden im Bundesland Baden-Württemberg weitere flussnahe Wohngebiete evakuiert, etwa in der Stadt Abtsgmünd. Die Bewohner kamen in Notunterkünften unter. Schulen bleiben dort vorsorglich geschlossen, wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte. Laut Deutschem Wetterdienst kann es auch zum Wochenbeginn wieder kräftige Gewitter und Starkregen geben.

Donau-Höchststände erwartet

Auch in Bayern geben die Behörden längst noch keine Entwarnung: Zwar gehen an den Zuflüssen zur Donau die Fluten vielerorts langsam zurück, nun trifft das Hochwasser aber zunehmend die Donau selbst.

Die höchste Meldestufe vier wurde dem aktuellen Lagebericht zufolge von Regensburg bis Straubing erreicht, in Passau soll es am Montagabend so weit sein. In Kelheim soll der Fluss im Laufe des Tages in den Bereich eines 20-Jahres-Hochwassers steigen.

Hochwasser in Deutschland

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder macht sich in Diedorf ein Bild vor Ort. Söder sprach bei seinem Besuch von einer «extremen Belastung» für die Menschen und warnte: «Das ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los.»

Regensburg hat bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Am Wochenende hatten bereits mehrere Landkreise und Städte in Bayern den Katastrophenfall ausgerufen.

Vier Menschen sind in den Fluten gestorben

Seit Sonntag wurde im oberbayerischen Schrobenhausen eine Frau vermisst. Am Montagmorgen haben Rettungskräfte die Frau dann tot im Keller eines Hauses entdeckt, wie die Polizei bestätigte.

Einsatzkräfte haben zudem am Montag zwei Leichen aus einem leer gepumpten Keller in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis geborgen. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Der Keller war zuvor aufgrund des Hochwassers vollgelaufen. Die Hintergründe des Todes sind noch unklar.

Am Sonntagmorgen war in Pfaffenhofen an der Ilm bereits ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam. Einen im Hochwasser vermissten Feuerwehrmann im schwäbischen Offingen haben die Einsatzkräfte noch nicht gefunden. Die Suche werde weiter fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Schüler bleiben zu Hause – Bahnverkehr stark beeinträchtigt

So manche Schulkinder dürfen vorerst zu Hause bleiben. Viele Schulen in besonders betroffenen Regionen beider Bundesländer haben den Präsenzunterricht für Montag abgesagt, auch Kitas oder Förderzentren sollen geschlossen bleiben. Für jüngere Schulkinder werden teils Notbetreuungen eingerichtet.

Bundeskanzler Scholz vor Ort Box aufklappen Box zuklappen Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Besuch im bayerischen Hochwassergebiet Hilfen zugesagt. «Die Naturgewalten sind gross», sagte der SPD-Politiker in Reichertshofen südlich von Ingolstadt. Solidarität sei jetzt nötig. Es solle auch weiter mit Mitteln des Bundes geholfen werden. Viele Einsatzkräfte seien bereits vor Ort, auch von der Bundeswehr. Scholz dankte allen Helfern und erinnerte an einen Feuerwehrmann, der im Einsatz ums Leben gekommen ist. Solche Hochwasserereignisse kämen wegen des Klimawandels nun verstärkt vor. Er sei dieses Jahr bereits vier Mal in einem Einsatzgebiet gewesen.

Wegen der Unwetterschäden bleibt der Bahnverkehr im Süden Deutschlands am Montag stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn teilte in der Nacht auf Montag mit: «Wir raten von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehlen, nicht notwendige Reisen zu verschieben.»

Der Fernverkehr könne München von Norden und Westen derzeit nicht anfahren. Auch der Nahverkehr in Bayern bleibe stark beeinträchtigt. Für die Nacht wurden in Stuttgart, Nürnberg und München für Reisende Aufenthaltszüge eingerichtet.

Weiter Gewitter möglich mit viel Regen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob in der Nacht zu Montag zwar alle bestehenden Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern mit Starkregen für auf. Weiterhin gibt es demnach vor allem in Süddeutschland aber noch gebietsweise schauerartige Regenfälle mit Potenzial für Starkregen, wie der DWD am frühen Morgen mitteilte. Ab Mittag sollen dann vor allem Gebiete südlich der Donau sowie am Bayerischen Wald betroffen sein.