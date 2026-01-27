Ein massiver Erdrutsch bedroht die sizilianische Stadt Niscemi.

An dem rund vier Kilometer langen Abhang drohen Häuser abzustürzen.

Mehr als 1500 Menschen wurden evakuiert.

Der Schaden beläuft sich bereits auf rund 1.5 Milliarden Euro.

Nach schweren Unwettern auf Sizilien hat sich in der Stadt Niscemi ein massiver Erdrutsch gebildet. Seit dem Wochenende sackt der Boden in Teilen des Gebiets im Süden der Mittelmeerinsel ab. Ein Teil der Stadt steht regelrecht am Abgrund und droht abzurutschen. Mehr als 1500 Menschen mussten nach Angaben der Behörden aus ihren Häusern evakuiert werden.

Legende: Die italienische Regierung hat den Notstand ausgerufen und 100 Millionen Euro an Hilfsgeldern bereitgestellt, um die Schäden zu beheben. Reuters

Die starken Regenfälle suchten in den vergangenen Tagen nicht nur Sizilien heim. Auch Sardinien und der Süden des italienischen Festlands waren betroffen. Nach Angaben der Behörden beläuft sich der Schaden allein für Sizilien auf 1.5 Milliarden Euro.

Der Erdrutsch ist voll aktiv, die Lage ist kritisch.

Am Montag rief die Regierung in Rom für die betroffenen Regionen den Unwetternotstand aus. Besonders dramatisch ist die Situation wegen des Erdrutsches in Niscemi. Der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, sagte bei einem Besuch der Stadt: «Der Erdrutsch ist voll aktiv, und die Lage ist kritisch.» Es gebe Wohnhäuser, die nicht mehr wiederhergestellt werden können.

Für die betroffenen Bewohner müsse ein Plan zur Umsiedlung erarbeitet werden. Der sich konstant weiterbewegende Erdrutsch hat sich nämlich mitten in einem Wohngebiet gebildet. Eine vier Kilometer lange Front droht abzusinken. Bereits abgesunkene Teile des Gebiets aus Schlamm und Geröll bewegen sich inzwischen seit dem Wochenende immer weiter in die Tiefe.