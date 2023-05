In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken ist es nach heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen gekommen.

Flüsse oder Bäche sind wegen des starken Regens über die Ufer getreten.

Insgesamt wurden rund 6000 Menschen in dem ganzen Gebiet in Sicherheit gebracht.

Mit am schwersten betroffen sind die Stadt Cesena und die Provinz Ravenna nahe der Adriaküste. Hier ist nach heftigen Regenfällen der Fluss Savio über die Ufer getreten. In Cesena waren ganze Strassenzüge überschwemmt. Aufnahmen des Fernsehsenders RAI zeigen, wie mehrere Autos weggespült wurden.

Formel-1-Rennen in Imola betroffen

In der Provinz Ravenna hat der Polizeipräfekt ungefähr 6000 Menschen aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, da diese in der Nähe des Flussufers liegen.

Betroffen vom Unwetter sind auch zahlreiche Urlaubsorte an Küste. In Cervia wurden ebenfalls Häuser geräumt, in Riccione rettete die Feuerwehr Menschen aus überfluteten Wohnungen und Geschäften. Auch in Rimini rückte die Feuerwehr zu mehr als 40 Rettungseinsätzen aus. In Imola, das sich auf das Formel-1-Rennen am kommenden Wochenende vorbereitet, wurde das Fahrerlager überschwemmt.

Ursache der Probleme in der Region sind starke Regenfälle im Apennin und in der Po-Ebene. In fast der gesamten Emilia-Romagna gilt wegen des Unwetters Alarmstufe Rot.

In der Stadt Senigallia in der Nähe von Ancona musste etwa auch die Notaufnahme des Spitals wegen einer Überschwemmung geräumt werden. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Die italienische Feuerwehr berichtete zudem von umgestürzten Bäumen, Erdrutschen sowie Rettungen von Autofahrern in Not. Bis zum Dienstagnachmittag rückten die Einsatzkräfte zu mehr als 120 Einsätzen aus, hiess es.

Menschen harrten auf Dächern aus, um bei Helikoptereinsätzen gerettet zu werden. Auch die Bahnverbindungen zwischen einigen Städten in der Gegend mussten gesperrt werden.

In manchen Städten wurden sicherheitshalber zudem die Schulen geschlossen. Wegen des starken Windes und der Gefahr vor hohen Wellen haben Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen.

1 / 4 Legende: Die heftigen Niederschläge haben zu Überschwemmungen geführt, wie hier in der Emilia-Romagna. IMAGO / Italy Photo Press 2 / 4 Legende: In der Innenstadt von Bologna schützen Sandsäcke Läden vor dem Wasser. Keystone/Michele Nucci/LaPresse via AP 3 / 4 Legende: Der Fluss Bidente in der Emilia-Romagna führt Hochwasser. Imago/ Italy Photo Press 4 / 4 Legende: Gärten entlang des Fluss Bidente in der Emilia-Romagna sind völlig überschwemmt. Imago/ Italy Photo Press

Überschwemmungen und Erdrutsche gab es auch in der Provinz Pesaro Urbino in den Marken. Der Zivilschutz hatte bereits am Montag eine Warnung der höchsten Stufe vor Überschwemmungen und Erdrutschen für die Region Emilia-Romagna herausgegeben. Die Bewohner einiger Provinzen wurden aufgefordert, unnötige Reisen zu vermeiden und wenn möglich von zu Hause zu arbeiten.

Bereits Anfang Mai gab es heftige Niederschläge

Die Region in Norditalien war bereits Anfang Mai von heftigen Niederschlägen und daraufhin über die Ufer tretenden Flüssen heimgesucht worden. Dabei kam es auch zu Todesopfern, Hunderte Menschen wurden evakuiert.

Auch auf der Mittelmeerinsel Sizilien kam es in der Nacht zu Dienstag zu starkem Regen. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben zu rund 115 Einsätzen ausrücken, um etwa Autofahrern zu helfen sowie umgefallene Bäume zu entfernen.