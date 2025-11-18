Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps unerreichbar gemacht.

Betroffen waren unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI – ChatGPT – konnte keine Antworten mehr liefern.

Das Unternehmen teilte um 16 Uhr mit, dass «eine Lösung implementiert wurde». Bei einigen Kunden könne es aber weiterhin zu «Schwierigkeiten beim Einloggen oder bei der Nutzung des Cloudflare-Dashboards kommen».

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen.

Legende: ChatGPT ist momentan nicht erreichbar. KEYSTONE/DPA/Hendrik Schmidt

Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heisst: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum grosse Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.

«Cloudflare ist sich eines Problems bewusst»

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: «Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit.» Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben.

Diskutieren Sie mit: