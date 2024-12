Als ab 2011 der Aufstand und darauf der Bürgerkrieg in Syrien begann, hat das auch viele Menschen in der Schweiz emotionalisiert. Manche wollten Diktator al-Assad bekämpfen, einige Muslime sahen das als religiöse Pflicht, den Dschihad, an und setzten sich nach Syrien ab.

Seither sind über zehn Jahre vergangen und manche der ausgereisten Männer und Frauen befinden sich noch immer dort. Einzelne aus der Schweiz sind in Gefängnissen und Camps interniert: Drei Männer, ehemalige IS-Anhänger aus der Westschweiz, sind in kurdischer Haft in Nordostsyrien, so wie Tausende andere internationale Kämpfer ebenfalls.

Beobachter befürchten, dass inmitten der derzeit instabilen Lage in Syrien die Gefängnisse vom IS gestürmt und die Insassen befreit werden könnten. Zudem sind auch Frauen mit Schweiz-Bezug in Camps interniert. Eine Frau aus Lausanne befindet sich nach Informationen von SRF mit ihrem Kind in einem der Camps.

Wie viele Anhängerinnen und Anhänger der HTS es mit Schweiz-Bezug gibt, ist vor Ort in Syrien schwierig zu sagen. Es gibt Hinweise auf einzelne Fälle von Personen, die damals nach Syrien gereist waren und sich inzwischen in Idlib niedergelassen haben sollen. Dies ist nicht bestätigt.

Gemäss Medienberichten in Frankreich gibt es mehrere französischsprachige Personen, die in den Rängen der HTS als Kämpfer aktiv sind. Ob auch Schweizer bei HTS – oder damit verbündeten Milizen – tätig sind, ist nicht bestätigt. Der Nachrichtendienst des Bundes NDB wollte diese Frage nicht beantworten.