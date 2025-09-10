Charlie Kirk wurde an einer Veranstaltung auf einem Uni-Campus in Utah erschossen. Wer den bekannten rechtskonservativen US-Aktivisten getötet hat, ist noch unklar. Ein Überblick.

Das ist passiert: Der konservative Kommentator, Autor und politische Aktivist Charlie Kirk ist bei einer Veranstaltung an der Utah Valley Universität angeschossen worden und schliesslich im Spital verstorben. US-Präsident Donald Trump verkündete Kirks Tod auf seiner Plattform Truth Social.

So lief die Tat ab: Auf Videos in sozialen Netzen ist zu sehen, wie Kirk vor einer grossen Menschenmenge im Freien spricht, als ein lauter Knall zu hören ist. Kirk greift sich kurz an den Hals und fällt dann nach hinten. Daraufhin flüchten Zuhörer.

Legende: Charlie Kirk führte Veranstaltungen auf Universitätsgeländen im direkten Kontakt mit dem Publikum durch. Hier auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem kurz vor dem tödlichen Schuss. X, multiple Videos

Charlie Kirk sprach in Utah: Charlie Kirk hatte auf dem Campus der Utah Valley University in Orem, südlich von Salt Lake City, Utah, einen Vortrag gehalten. Er sprach dabei auf einer mit einem Zelt überdachten Tribüne vor versammeltem Publikum. Auf Videos in sozialen Medien ist zu hören, dass Kirk Fragen zu Waffengewalt in den USA gestellt wurden, kurz bevor er selbst von dem Schuss getroffen wurde.

Kirk im Spital verstorben: Nachdem Kirk von einem Schuss getroffen wurde, sei er von seinen privaten Sicherheitsleuten in eine Klinik gebracht worden, bestätigte Aubrey Laitsch, Kommunikationschefin der Organisation Turning Point USA. Im Spital ist Charlie Kirk dann der schweren Schussverletzung erlegen.

Wichtiger Trump-Unterstützer: Kirk war Mitbegründer und Vorsitzender der konservativen Studentenorganisation Turning Point USA. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, im Herbst 2024 die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl zu mobilisieren. Der 31-jährige Kirk stellte sich gerne Wortgefechten mit Studenten an seinen Veranstaltungen. Seine Events auf Universitätsgeländen im ganzen Land zogen jeweils viele Menschen an.

So reagiert US-Präsident Trump: Donald Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit, dass Kirk gestorben sei und sprach seiner Familie das Beileid aus.

Legende: Donald J. Trump auf Truth Social @realDonaldTrump, Truth Social

Festgenommene Person wieder frei: Nach dem tödlichen Schuss wurde eine verdächtige Person festgenommen. Sie wurde mittlerweile aber wieder freigelassen. Die Person sei nach einer Befragung aus Polizeigewahrsam entlassen worden, teilte FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X mit. Es handelt sich dabei um die Person, die Patel zuvor als tatverdächtig bezeichnet hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Legende: Charlie Kirk, der Gründer von Turning Point USA, bei seinem Vortrag an der Utah Valley Universität, kurz bevor auf ihn geschossen worden ist. REUTERS / Cheney Orr

Utah-Gouverneur spricht von «politischem Attentat»: Behördenvertreter von Utah gehen von einer gezielten Tat aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bezeichnet den tödlichen Schuss auf Kirk als «politisches Attentat». Auf einer Pressekonferenz wurde zudem der Verdacht geäussert, dass der Schütze sich auf einem Dach befunden haben soll.