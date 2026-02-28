 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US-Angriffe auf Iran Iran greift Golfstaaten und Israel an ++ Brand in Hotel in Dubai

Autor: 

28.02.2026, 07:38

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Kuwait: Verletzte nach Abwehr von Raketenangriff auf US-Basis
  • Iran: Roter Halbmond meldet mindestens 201 Getötete
  • Iran: 85 Schülerinnen bei Raketenangriff getötet
  • Wichtiger Seeweg: Iran warnt Schiffe in der Strasse von Hormus
  • Israels Generalstabschef: greifen Hunderte Ziele im Iran an
  • Hisbollah im Libanon lässt Eingreifen gegen Israel offen
  • Leavitt: Trump verfolgte Angriff auf Iran von Privatanwesen
  • Raketen über Dubai – Brand an Luxushotel
  • Iran fordert Sondersitzung der Internationalen Atombehörde
  • Entspricht der US-Angriff dem Völkerrecht?

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)