John Bolton hat Spekulationen über einen möglichen Militäreinsatz der USA in Venezuela ausgelöst.

Grund dafür war eine Notiz auf seinem Schreibblock an einer Pressekonferenz.

«5000 Soldaten nach Kolumbien», war darauf zu lesen.

An einer Pressekonferenz zeigte sich Bolton mit einem Notizblock, den er so hielt, dass die Vermerke darauf für Teilnehmer – und Fotografen – bestens zu lesen waren.

In der ersten Zeile stand eine Notiz zu den Gesprächen mit den Taliban in Afghanistan. In der zweiten Zeile dann Folgendes: «5000 Soldaten nach Kolumbien». Angesichts der Krise im Nachbarland Venezuela sorgte das Bild von Boltons Notizen für Diskussionen.

Bild 1 / 3 Legende: «5000 Soldaten nach Kolumbien» – was hat es mit dieser Notiz auf sich? Keystone Bild 2 / 3 Legende: Absicht oder Nachlässigkeit? John Bolton und seine für Journalisten und Fotografen erkennbare Notiz. Reuters Bild 3 / 3 Legende: Immer gut im Bild: Der Notizblock von John Bolton und Finanzminister Steven Mnuchin (rechts) an der Medienkonferenz. Keystone

Absicht oder Versehen?

Wollen die US-Amerikaner nun auch militärisch in Venezuela eingreifen und das durch eine Truppenverlegung nach Kolumbien vorbereiten? Ist Boltons quasi in die Kameras gehaltene Notiz also die Art und Weise, einen solchen Militäreinsatz in Aussicht zu stellen oder zumindest deutlicher als bisher damit zu drohen?

Das Verteidigungsministerium wollte sich dazu auf Anfrage nicht äussern und verwies ans Weisse Haus. Von dort hiess es knapp: «Wie der Präsident gesagt hat: Alle Optionen sind auf dem Tisch.»

Kolumbiens Regierung weiss von nichts

Die kolumbianische Regierung hat laut eigenen Angaben keine Erklärung für den Vermerk auf Boltons Notizblock. «Die Bedeutung und der Grund des besagten Vermerks ist uns nicht bekannt», sagte der kolumbianische Aussenminister Carlos Holmes Trujillo am Montagabend (Ortszeit) in einer auf Twitter verbreiteten Mitteilung.