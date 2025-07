Der frühere Polizeibeamte Brett H. war nach dem Tod der Afroamerikanerin wegen Verstössen gegen deren Bürgerrechte im November 2024 schuldig gesprochen worden. Er hatte im März 2020 in Louisville, Kentucky, zehn Kugeln durch das Fenster und die Tür der 26-jährigen Schwarzen Rettungsassistentin Taylor abgefeuert. Zwar habe keine der Kugeln Taylor getroffen, jedoch habe H. bei dem Einsatz übermässige Gewalt angewendet, befand ein Geschworenengericht.

Den früheren Ermittlungen zufolge drangen mit einem Durchsuchungsbefehl ausgestattete Polizisten nachts in Taylors Wohnung ein. In der Wohnung soll Taylors Freund als Erster geschossen und einen der Beamten verletzt haben. Der Freund gab später an, dass er die Polizisten für Einbrecher gehalten habe. Zwei der Beamten erwiderten das Feuer und trafen die unbewaffnete Breonna Taylor nach offiziellen Angaben mindestens fünfmal. Sie wurden nie angeklagt, da ihre Reaktion nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gerechtfertigt gewesen sei, hiess es in den Berichten.