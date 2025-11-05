Ein Frachtflugzeug des Logistikunternehmens UPS ist im US-Bundesstaat Kentucky kurz nach dem Start abgestürzt.

Die Behörden gehen unterdessen von mindestens neun Toten und weiteren Verletzten aus. Der Absturzort soll im Umfeld einer Recyclingfirma und einem Unternehmen für Autoteile liegen.

Drei Besatzungsmitglieder von UPS seien an Bord gewesen, teilte das Unternehmen mit. Mindestens zwei Mitarbeiter der Firmen am Boden werden vermisst.

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben.

Legende: Rauch steigt auf von dem Gebiet, wo das Frachtflugzeug abgestürzt ist. Keystone/Jon Cherry

Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte und in einem Feuerball aufging. Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter oder Kunden sich zum Zeitpunkt des Absturzes der Maschine auf dem Gelände befanden.

Die Behörden gehen unterdessen von mindestens neun Toten aus, teilte Kentuckys Gouverneur Andy Beshear auf X mit. Die Zahl werde vermutlich noch steigen. Weitere Personen seien verletzt.

Der Flughafen wurde nach dem Vorfall vorübergehend vollständig geschlossen. Inzwischen ist eine Landebahn wieder offen, Verspätungen und Ausfälle seien aber weiterhin wahrscheinlich, hiess es vonseiten des Flughafens. Auch viele Schulen im Umfeld des Absturzes sollen am Mittwoch geschlossen bleiben. Die Polizei verhängte für Teile des Gebiets eine Ausgangssperre. Feuerwehrleute suchten in den Trümmern nach verschütteten Opfern.

Ursache zunächst unklar

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen.