Nach Tod von Migranten in den USA: Mexiko kündigt Klagen an

Nach dem Tod mehrerer Mexikaner bei Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE will Mexiko rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen in den USA einleiten.

Wie Aussenminister Roberto Velasco mitteilte, sind bisher drei mexikanische Migranten bei Abschieberazzien und 14 weitere in Migrations-Haftzentren ums Leben gekommen.

Zudem sollen auch die privaten Unternehmen verklagt werden, die die Haftzentren von ICE betreiben.

Velasco sprach von einer «schmerzhaften Tragödie», auf die man auf Anweisung der Präsidentin Claudia Sheinbaum nicht mehr nur diplomatisch, sondern auch juristisch vor den Staatsanwaltschaften der betroffenen Bundesstaaten sowie gegenüber dem US-Justizministerium reagieren werde.

Legende: Agenten von ICE während eines Einsatzes in Newark, New Jersey, im Mai 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Neben der Erstattung von strafrechtlichen Anzeigen plant Mexiko, die privaten Unternehmen zivilrechtlich zu verklagen, die die Haftzentren von ICE betreiben.

Velasco: Jüngster Vorfall muss gründlich untersucht werden

Zuletzt war der Mexikaner Lorenzo Salgado Araujo am 7. Juli bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde in Houston erschossen worden. «Dieser Vorfall muss mit äusserster Ernsthaftigkeit untersucht werden», forderte Velasco.

Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums hatte sich Salgado den Anweisungen der Beamten widersetzt, mit seinem Auto ein Einsatzfahrzeug gerammt und anschliessend versucht, einen Beamten mit seinem Fahrzeug zu erfassen. Daraufhin habe ein ICE-Beamter geschossen. Familie, Bürgerrechts­organisationen und demokratische Politiker verlangen eine unabhängige Untersuchung des Einsatzes.