US-Präsident Donald Trump ist in Peking zu einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping eingetroffen.

Im Zentrum des Treffens dürften die Handelsbeziehungen der beiden Länder, der Iran-Konflikt und der pausierte Zollstreit stehen.

Es ist das erste Mal seit 2017, dass ein US-Präsident China besucht.

Der eigentliche Höhepunkt des Treffens findet erst am Donnerstag statt. Dann sollen die Staatschefs bilaterale Gespräche führen und an einem offiziellen Bankett teilnehmen.

China hat Trump einen pompösen Empfang bereitet und rollte ihm buchstäblich den roten Teppich aus, nachdem die Air Force One in der chinesischen Hauptstadt gelandet war.

Legende: Chinas Vizepräsidenten Han Zheng begrüsst den US-Präsidenten Donald Trump bei seiner Ankunft mit der Air Force One am Beijing Capital International Airport in Peking. AP Photo/Mark Schiefelbein

Mit Trump stieg sein Sohn und Unternehmer Eric Trump und dessen Ehefrau Lara aus der Regierungsmaschine aus. Der US-Präsident wird zudem von hochrangigen Wirtschaftsvertretern begleitet. Zu sehen war etwa Tech-Milliardär Elon Musk.

Laut Angaben des Weissen Hauses soll der Präsident von dem chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng, dem chinesischen Botschafter in Washington, Xie Feng, dem stellvertretenden Aussenminister Ma Zhaoxu sowie dem US-Botschafter in Peking, David Perdue, begrüsst werden. An der Begrüssungszeremonie nehmen rund 300 Jugendliche, eine militärische Ehrengarde und eine Militärkapelle teil.

«Wir sind die beiden Supermächte», sagte Trump am Dienstag gegenüber Reportern, als er das Weisse Haus verliess, um den langen Flug nach Peking anzutreten. «Wir sind militärisch gesehen die stärkste Nation der Welt. China gilt als die Nummer zwei.»

Heikler Besuch für die USA

Auch wenn Trump gerne Stärke ausstrahlt, findet der Besuch zu einem heiklen Zeitpunkt für seine Präsidentschaft statt, da seine Popularität im eigenen Land durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran sowie die infolge dieses Konflikts steigende Inflation belastet wird.

Der republikanische Präsident hofft auf einen Erfolg durch die Unterzeichnung von Abkommen mit China über den Kauf von mehr amerikanischen Sojabohnen, Rindfleisch und Flugzeugen und erklärt, er werde mit Xi «vor allem» über den Handel sprechen.