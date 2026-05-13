Worum geht es? US-Präsident Trump reist nach China. Schon bevor er dort eintrifft, haben chinesische und amerikanische Delegationen am Mittwoch in Südkorea wirtschaftliche und handelspolitische Beratungen aufgenommen. Die Gespräche finden am Flughafen Incheon in der Nähe von Seoul statt. Trump selbst sagte vor der Reise gegenüber einem Journalisten: «Das wird eine sehr spannende Reise. Es werden viele grossartige Dinge passieren».

Läuft es auf eine wirtschaftliche Annäherung hinaus? «China würde gerne wieder ein stabileres Verhältnis mit den USA haben», sagt Ralph Weber, China-Experte von der Uni Basel. Bei dem Treffen von Busan in Südkorea vor sechs Monaten wurde eine einjährige Pause im Handelskrieg beschlossen. Möglicherweise werde diese verlängert, so der Experte. Bei Wirtschaftsfragen wie Öl, Gas, Flugzeugen und Sojabohnen erwarte er Meldungen von Beschlüssen. Ob diese allerdings auch umgesetzt werden, werde man sehen. Weber erwartet explizit keine Eskalation des Wirtschaftskonflikts zwischen den USA und China, dazu sei der Zeitpunkt ungünstig.

China will den USA ebenbürtig – wenn nicht mehr – sein, das möchte man dem Volk zeigen.

Wie ist das Verhältnis zwischen China und den USA? Schon rein optisch wäre es ein Erfolg für China, wenn die beiden Präsidenten auf Augenhöhe zusammenstehen würden, so Weber. China versuche seit vielen Jahren, auf Augenhöhe mit den USA zu kommen, «und China ist vermutlich auch dort». Das sei für die Welt wichtig, aber auch für das eigene Volk auf den TV-Monitoren. China werde unter allen Umständen vermitteln wollen, dass sich da zwei grosse Mächte der Welt treffen. «China will den USA ebenbürtig – wenn nicht mehr – sein, das möchte man dem Volk zeigen», sagt der Experte von der Uni Basel.

Legende: Seit vielen Jahren versuche China, mit den USA auf Augenhöhe zu kommen, sagt China-Experte Ralph Weber von der Uni Basel. Reuters/Tingshu Wang

Was ist für den US-Präsidenten wichtig? «Letztlich muss Donald Trump aus diesem Treffen kommen und einen Erfolg zu vermelden haben», sagt Weber. Da eine Annäherung auf politischem Gebiet eher schwierig scheine, könnte dieser aber durchaus auf wirtschaftlicher Ebene erzielt werden.

Brauchen die USA Chinas Hilfe im Irankrieg? Trump sagte vor der Abreise: «Ich denke, wir brauchen im Iran überhaupt keine Hilfe.» Das US-Finanzministerium hatte kürzlich mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen verhängt, die den USA zufolge unerlaubten Handel mit dem Iran treiben. Dabei ging es unter anderem um Raffinerien, die die für Teheran wichtigen Ölexporte abnehmen. China ist der grösste Abnehmer von iranischem Öl.

Es wäre ein grosser Erfolg für China, wenn das Waffengeschäft zwischen Taiwan und den USA über 11 Milliarden Dollar nicht zustande käme.

Wann wäre das Treffen aus chinesischer Sicht ein Erfolg? China-Experte Weber sagt, dass diesbezüglich Taiwan im Fokus stehe. Gut für China wäre: «Wenn die US-Seite ein Zugeständnis in der Taiwan-Frage abgeben würde. Wenn die Formulierung ändern würden.» Die Wortwahl sei bedeutsam. Der US-Kongress plant ein Waffengeschäft mit Taiwan über 11 Milliarden Dollar. «Wenn so etwas nicht zustande käme, ware es ein grosser Erfolg für China.»