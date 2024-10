Knapp 400'000 Arab Americans leben in Michigan gemäss dem Arab American Institute (AAI). In Dearborn leben etwas über 100'000 Menschen, über 50 Prozent davon Arab Americans. Dearborn war 2023 die erste Stadt in den USA, in der die Mehrheit der Bevölkerung Wurzeln im Nahen Osten oder in Nordafrika hat. Es ist eine der wenigen Städte in den USA, in denen die Moscheen durch ihre Lautsprecher zum Gebet aufrufen dürfen.