Legende: Nach der Abschaffung der Sklaverei wurde Schwarzen weiterhin die politische Mitbestimmung verweigert. Auch mit physischer Gewalt. BIld: Politischer Cartoon aus dem Jahr 1867. Wikicommons

Im Einwanderungsland USA sei die Registrierungspflicht bereits seit dem 19. Jahrhundert ein Politikum, erklärt USA-Expertin Claudia Brühwiler. Ursprünglich wurde sie in Massachusetts eingeführt, damit neu Eingewanderte nicht ohne Bürgerrecht mitbestimmen konnten. Nach dem Bürgerkrieg (1861 bis 1865) und der Abschaffung der Sklaverei sei man in den unterlegenen Südstaaten sehr «erfindungsreich» dabei geworden, Schwarze von der politischen Teilhabe fernzuhalten. Eine Registrierungstaxe sollte ihren Geldbeutel überstrapazieren, dazu kamen schikanöse Alphabetisierungsnachweise, um Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner systematisch von der Wahl auszuschliessen. Solche Auflagen wurden in den 1960er-Jahren unter dem demokratischen Präsidenten Lyndon B. Johnson für verfassungswidrig erklärt.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde einiges unternommen, um die Registrierung für die Wahl zu erleichtern. Bis in die 1990er-Jahre mussten US-Bürgerinnen und Bürger bei einer Regierungsbehörde vorstellig werden, um sich für die Wahl anzumelden. Mit dem «Voter Registration Act» von 1993 wurden die Bundesstaaten schliesslich verpflichtet, andere Wege der Registrierung zu ermöglichen: so etwa an Schulen und Bibliotheken oder auf dem Strassenverkehrsamt oder per Post.