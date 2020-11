Joe Biden gewinnt in Pennsylvania. Damit ist klar: Er gewinnt auch die US-Präsidentschaftswahlen. Noch offen ist, wieviel Elektorenstimmen Joe Biden insgesamt holt. In drei Staaten – Arizona, North Carolina und Georgia – ist der Sieger noch nicht gekürt. Zwar ist auch das Resultat in Alaska noch nicht bekannt, dieser Staat dürfte aber ziemlich sicher an die Republikaner gehen. In den noch offenen Swing States sieht es zurzeit so aus

Arizona: Vorteil Biden

Trump: 48.6 Prozent

Biden: 49.6 Prozent

Unterschied: 29'861 Stimmen

95 Prozent der Stimmen sind ausgezählt

Georgia: Vorteil Biden

Trump: 49.3 Prozent

Biden: 49.4 Prozent

Unterschied: 7248 Stimmen zugunsten Bidens

99 Prozent der Stimmen sind ausgezählt

North Carolina: Vorteil Trump

Trump: 50.0 Prozent

Biden: 48.6 Prozent

Unterschied: 76'515 Stimmen

98 Prozent der Stimmen sind ausgezählt