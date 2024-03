In einem amerikanischen Clublokal im Zürcher Seefeld treffen sich die Unterstützerinnen und Unterstützer der US-amerikanischen Demokraten. Die Stimmung ist entspannt und aufgeräumt. Und gleichzeitig – mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen im November – auch etwas nervös.

«Ich bin sehr nervös. Wenn ich wetten müsste, ist die Chance 50:50», sagt Joe Amato und meint die Chancen für die Wiederwahl von Präsident Biden. Und Tory Mallett ergänzt, jeder müsse sehr besorgt sein. «Dieses Mal steht die Demokratie auf dem Spiel.» Und klar ist: Es ist der Gegner Donald Trump, der den Unterstützern der Demokraten grosses Kopfzerbrechen bereitet.

«Wir haben gesehen, dass Trump ein Zerstörer ist. Er hat keine Lust, die Amerikaner zusammenzubringen», stattdessen kümmere er sich um seine Eigeninteressen, sagt Renee Rousseau. Die aus dem Bundesstaat Oregon stammende Sängerin lebt schon lange in der Schweiz.

Wenn wir einen schlechten amerikanischen Präsidenten haben, reflektiert das auch auf uns.

Die Politik in den USA beschäftigt sie aber nach wie vor sehr stark. Und so gehe es auch anderen US-Amerikanern, die im Ausland leben würden. «Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wenn wir einen schlechten amerikanischen Präsidenten haben, reflektiert das auch auf uns», sagt Rousseau.

Biden sei alt, aber weise

Ein guter Präsident, das ist in ihren Augen der amtierende Präsident Joe Biden. Natürlich sei er mit seinen 81 Jahren ein älterer Mann. Aber gerade diese Woche, anlässlich seiner Rede zur Lage der Nation, habe er gezeigt, was noch in ihm stecke. «Er war fit und er ist geistig voll dabei», sagt Rousseau. Auch die medizinischen Untersuchungen würden angesichts seines Alters nichts Aussergewöhnliches zeigen.

Legende: Die «Democrats Abroad» stehen hinter ihrem Präsidenten, Joe Biden. Keystone/EPA/SHAWN THEW

Auch Tory Mallett, eine junge Politikwissenschaftlerin, die in Basel lebt und die Schweizer Sektion der «Democrats abroad» leitet, hat Vertrauen in den Präsidenten. «Er hat einen enormen Erfahrungsschatz. Man kann es Alter nennen, für mich ist es Weisheit», sagt sie. Und er sei in seiner ersten Amtszeit ein sehr erfolgreicher Präsident gewesen.

Andere in der Schweiz lebende Amerikaner zum Wählen motivieren – dieses Ziel haben sich die Mitglieder der «Democrats Abroad» auf die Fahnen geschrieben. Sie organisieren Anlässe, sprechen an Sportveranstaltungen und Expat-Treffen andere Amerikaner an, sind auf Social Media sehr aktiv.

Verpflichtung gegenüber dem Heimatland

Dieses Engagement ist für Joe Amato Ehrensache. Der gebürtige New Yorker hat in verschiedenen Ländern gelebt, zuletzt war er Lehrer an einer Internationalen Schule in der Schweiz. Inzwischen pensioniert, ist er immer noch in verschiedenen Bildungsprojekten aktiv und möchte in der Schweiz bleiben.

Er denke aber auch an seine Familienangehörigen in den USA. «Auch wenn ich weiter mein Leben glücklich in der Schweiz verbringe, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich in den USA eine Verpflichtung habe.» Engagement aus Pflichtgefühl. Deshalb bleiben auch viele US-Amerikaner in der Schweiz ihrer alten Heimat verbunden.