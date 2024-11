Susan Wiles soll seine Stabschefin im Weissen Haus werden. Das hat Donald Trump bereits einen Tag nach seinem Wahlsieg verkündet. Es ist die erste offizielle Personalentscheidung für seine zweite Amtszeit ab 2025.

Der Posten des Stabschefs gilt – nach dem des Präsidenten – als einflussreichster im Weissen Haus. Wiles wäre die erste Frau, die diesen Posten innehat.

Die Aufgaben der künftigen Stabschefin Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Leiterin des Präsidentschaftswahlkampfs, Susan Wiles, wird nun von Donald Trump als erste Frau zur Stabschefin ernannt. REUTERS/Brian Snyder Als Stabschefin wird Wiles die Mitarbeitenden des Weissen Hauses leiten, den Zeitplan des US-Präsidenten organisieren und die Kommunikation zu anderen Regierungsstellen sowie Senatoren und Abgeordneten verantworten. Erfolgreiche Stabschefs sind die engsten Vertrauten des Präsidenten und helfen bei der Umsetzung der Wahlversprechen. In der Regel fungieren sie als «Gatekeeper»: Sie bestimmen mit, mit wem der Präsident seine Zeit verbringt und mit wem er spricht. Der Stabschef ist «absolut entscheidend für ein effektives Weisses Haus», so Chris Whipple, dessen Buch «The Gatekeepers» detailliert beschreibt, wie die Rolle des Stabschefs im Weissen Haus eine Präsidentschaft formt und definiert. «Am Ende des Tages ist es das Wichtigste, dem Präsidenten zu sagen, was er nicht hören will.»

Wiles geniesst innerhalb und ausserhalb von Trumps Lager ein hohes Ansehen für die Leitung seiner diesjährigen Präsidentschaftskampagne. Gleichzeitig hat Wiles das Rampenlicht weitgehend gemieden und sich sogar geweigert, das Mikrofon zu ergreifen, nachdem Trump sie bei seiner Siegesrede erwähnt hatte. Laut Berichten verzichtete sie zudem darauf, den offiziellen Titel «Wahlkampfmanagerin» zu tragen, um nicht selbst zur Zielscheibe von Angriffen zu werden.

Die loyale Ratgeberin

Während des Wahlkampfs konnte Wiles tun, was nur wenigen anderen gelungen ist: Sie konnte dazu beitragen, Trumps Impulse zu kontrollieren. Nicht indem sie ihn tadelte oder belehrte, sondern indem sie sich seinen Respekt verschaffte. Laut Politexperten hat sie ihm gezeigt, dass er besser fährt, wenn er ihren Rat befolgt. In diesem Sinne leitete sie bereits 2016 und 2020 Trumps Kampagnen im bevölkerungsmässig drittgrössten US-Bundesstaat Florida.

Steckbrief von Susan Wiles Box aufklappen Box zuklappen Legende: AP/Alex Brandon 1957 in New Jersey geboren (67 Jahre alt)

Tochter von Ex-NFL-Footballer und Sportreporter Pat Summerall und Cheri Summerall

Studium an der Universität Maryland

langjährige republikanische Strategin

geschieden von Lenny Wiles, einem republikanischen Politikberater

Mutter von zwei Töchtern

lebt in Florida

«Susie ist zäh, klug, innovativ und wird von allen bewundert und respektiert», sagte Trump am Mittwoch in seiner Ansprache, in der er Wiles auch als «Ice Maiden» (zu Deutsch: «eiskalte Jungfrau») bezeichnete. «Es ist eine Ehre, Susie als erste Stabschefin in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu haben. Ich habe keinen Zweifel, dass sie unser Land stolz machen wird.»

Ehrlichkeit und Loyalität – Susie hat beides in reichlichem Masse.

«Sie ist einfach funktionell anders aufgebaut, weil sie die seltene Eigenschaft hat, an so vielen verschiedenen wichtigen Themen gleichzeitig arbeiten zu können», so Chris LaCivita, der als Berater von Trumps Präsidentschaftskampagne mit Wiles zusammenarbeitete. «Sie kann wirklich mit jedem Ego umgehen, das sich ihr in den Weg stellt.» Ausserdem bringe Wiles das Wichtigste in der Politik mit sich: «Ehrlichkeit und Loyalität – Susie hat beides in reichlichem Masse.»

Die erfahrene Strategin

Wiles ist eine langjährige, in Florida ansässige republikanische Strategin. Sie leitete beispielsweise die erfolgreiche Kandidatur von Floridas Gouverneur Ron DeSantis im Jahr 2018.

Legende: Auch Ron DeSantis verhalf sie zum Erfolg. Weniger als einen Monat vor dem Urnengang 2018 brachte Wiles die Wahlkampagne des Gouverneurskandidaten Ron DeSantis wieder auf Kurs. REUTERS/Allison Dinner

Davor leitete sie 2010 Rick Scotts Kampagne für die Gouverneurswahl in Florida und war kurzzeitig Managerin der Präsidentschaftskampagne des ehemaligen Gouverneurs von Utah, Jon Huntsman, im Jahr 2012. Wiles arbeitete auch in den Büros des ehemaligen Bürgermeisters von Jacksonville, der grössten Stadt Floridas.

Legende: Unter dem Republikaner Ronald Reagan hat Wiles' grosser Aufstieg in der Politik begonnen. KEYSTONE/AP Photo/White House

Wiles' Erfahrung fusst unter anderem auch auf der Zusammenarbeit mit einem der wohl bekanntesten republikanischen Präsidenten. In den 1980er-Jahren machte Susan Wiles nämlich bereits Wahlkampf für Ronald Reagan, den 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten. In seiner Regierung arbeitete sie dann als Terminplanerin.

Ab 2025 ist sie wieder im Weissen Haus. Dort wird sie sich erneut den Terminen des Präsidenten widmen, aber diesmal als noch einflussreichere Stabschefin.