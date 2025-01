Beispiellose Sicherheitsvorkehrungen in Washington

In Washington wird heute der neue US-Präsident Donald Trump vereidigt.

Die Feierlichkeiten wurden wegen der Kälte grösstenteils nach drinnen verlegt.

Das ändert jedoch nichts daran, dass beispiellose Sicherheitsvorkehrungen mögliche Zwischenfälle verhindern sollen.

Mehr als 25'000 Polizei- und Militärangehörige werden im Einsatz sein, fast 50 Kilometer Schutzzäune wurden in der Innenstadt Washingtons errichtet – der zuständige Secret-Service-Agent, Mike McCool, spricht vom grössten Sicherheitsdispositiv für eine Amtseinführung.

Vereidigung kurz vor 18 Uhr MEZ Box aufklappen Box zuklappen Laut Verfassung endet die Amtszeit von Joe Biden um 12 Uhr mittags Ortszeit (18 Uhr MEZ). Kurz vorher müssen der neue Präsident Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance vor dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ihren Amtseid ablegen. Es erfolgt dann nach Fahrplan zunächst die Vereidigung des Stellvertreters, dann die des Präsidenten. Anschliessend hält Trump seine Antrittsrede. Bei den Amtseinführungen von Barack Obama (2009), Trump (2017) und Biden (2021) dauerten die Ansprachen jeweils etwa 20 Minuten.

Das Attentat auf Trump im vergangenen Sommer und die Amokfahrt in New Orleans an Silvester hätten dazu beigetragen, die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal zu verschärfen. Die grösste Gefahr gehe von einem Einzeltäter aus, sagt der Chef der Kapitol-Polizei, Thomas Manger. Daran ändere auch die Verlegung der Vereidigung ins Innere des Kapitols nichts.

So berichtet SRF live über den «Inauguration Day» 2025 in den USA Box aufklappen Box zuklappen Die zweite Amtszeit von Donald Trump startet offiziell am 20. Januar 2025 mit der Zeremonie in Washington D.C.. Auf der SRF News App sowie über srf.ch/news lässt sich der ganze «Inauguration Day» ab 14 Uhr mitverfolgen – unter anderem mit Stream im Liveticker.

sowie über lässt sich der ganze «Inauguration Day» ab 14 Uhr mitverfolgen – unter anderem mit Stream im Liveticker. Im TV überträgt SRF die Vereidigung live von 17 bis 19 Uhr . Die Spezial-Sendung auf SRF info wird moderiert von Arthur Honegger. In Live-Schaltungen kommentiert ausserdem Korrespondent Pascal Weber das Geschehen rund um das Kapitol.

auf wird moderiert von Arthur Honegger. In Live-Schaltungen kommentiert ausserdem Korrespondent Pascal Weber das Geschehen rund um das Kapitol. Die Amtseinsetzung Trumps ist mit Hintergrundbeiträgen und Live-Schaltungen auch Thema in den abendlichen Newssendungen «Tagesschau» und «10vor10» .

und . Auch im Radio auf halten wir Sie auf dem Laufenden. Das «Echo der Zeit» berichtet um 18 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News mit Live-Schaltungen und Beiträgen der Korrespondenten Barbara Colpi und Andrea Christen.

Verlegung ins Kapitol: Sicherheitsbedenken?

Die Polizeichefin von Washington DC, Pamela Smith, dementierte am Sonntag an einer ad hoc einberufenen Medienkonferenz, dass Sicherheitsbedenken zu der Planänderung geführt hätten. Der Grund sei allein die Kälte – es werden Minustemperaturen erwartet. Das Sicherheitsdispositiv sei angepasst, aber nicht reduziert worden, sagte Smith weiter.

Eine zusätzliche Herausforderung stellen die hunderttausenden von Menschen dar, die zur Inauguration auf der National Mall erwartet werden. Nur ein kleiner Teil davon wird im Eishockeystadion Platz finden, wo nun die anschliessende Parade stattfinden wird.

Böse Zungen behaupten derweil, Trump habe die Planänderung gewollt, weil er befürchtete, dass sich deutlich weniger Menschen vor dem Kapitol einfinden würden als bei den Amtseinführungen früherer Präsidenten.

Zuletzt wurde Ronald Reagan vor 40 Jahren wegen der Kälte im Innern des Kapitols vereidigt.