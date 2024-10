90 Minuten lang teilen sie sich in der Nacht auf Mittwoch eine Bühne in der wahrscheinlich letzten grossen Debatte vor dem Wahltag im November.

Darum geht es: Tim Walz und J.D. Vance treffen sich am frühen Mittwochmorgen zu ihrer ersten und möglicherweise einzigen Debatte als Vize­präsident­schaftskandidaten. Die von CBS News veranstaltete Debatte in New York wird Vance, republikanischer Senator aus Ohio, und Walz, demokratischer Gouverneur von Minnesota, die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, für ihre Präsident­schafts­kandidatin oder -kandidaten zu werben und die gegnerische Partei anzugreifen.

Wer sind Harris' und Trumps Vizekandidaten? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Vizekandidaten J.D. Vance (links) und Tim Walz (rechts) treffen im TV-Duell von CBS News aufeinander. Keystone/AP Photo Trumps Vizekandidat ist der 39-Jährige J. D. Vance. Er ist in Middletown, Ohio, geboren und aufgewachsen, trat den Marines bei und diente in Irak. Später erwarb er Abschlüsse an der Ohio State University und der Yale Law School. Ausserdem arbeitete er als Risikokapitalgeber im Silicon Valley. Derzeit dient er in seiner ersten Amtszeit als Senator für den Bundesstaat Ohio. Vance machte sich einen Namen mit seinen Memoiren, dem 2016 erschienenen Bestseller «Hillbilly Elegy: die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise», der veröffentlicht wurde, als Trump zum ersten Mal für das Präsidentenamt kandidierte. Geboren wurde Tim Walz, der an der Seite der Demokratin Kamala Harris steht, am 6. April 1964 in West Point im Bundesstaat Nebraska. Nach dem Highschool-Abschluss trat er mit 17 Jahren in die Nationalgarde ein, wo er während insgesamt 24 Jahren diente. 1989 schloss er sein Studium zum Mittelschullehrer ab. Danach führte ihn ein Bildungsprogramm für ein Jahr nach China, bevor er in die militärische Reserve der USA zurückkehrte. Walz wurde als Demokrat in einem konservativen Distrikt im Süden von Minnesota mehrfach gewählt und sass zwölf Jahre lang im US-Kongress. 2018 wurde er zum Gouverneur von Minnesota gewählt und schaffte vor zwei Jahren problemlos die Wiederwahl.

So wichtig ist die Debatte: Es wird wohl die letzte Debatte sein, in der die Kampagnen von Demokratin Kamala Harris und Republikaner Donald Trump ihre Argumente vor der Wahl im November breit darlegen können. Das Duell könnte so auch einen Einfluss auf den Verlauf des Wahlkampfs haben. Umfragen zeigen, dass Vizepräsidentin Kamala Harris und der ehemalige Präsident Donald Trump in einem engen Rennen liegen.

Das sind die Regeln: Bei der TV-Debatte gibt es keine Eröffnungsstatements oder ein Live-Publikum. Die Kandidaten dürfen keine vorgefertigten Notizen verwenden, erhalten aber einen Stift, Papier und Wasser. Die Mikrofone sind während der gesamten Debatte eingeschaltet, können jedoch bei Bedarf von CBS stummgeschaltet werden. Die Debatte dauert 90 Minuten, inklusive zwei vierminütiger Pausen. Während dieser Pausen ist es den Mitarbeitern von Walz und Vance nicht gestattet, mit den Kandidaten zu interagieren. Ein Faktencheck durch die Moderatorinnen ist nicht vorgesehen. Das Schlusswort hat Vance – entschieden wurde dies per Münzwurf.

Diese Themen könnten in der Debatte eine Rolle spielen: Im Mittelpunkt des Wahlkampfes – und damit wahrscheinlich auch beim Duell – stehen besonders die Themen Migration, Abtreibung und Wirtschaft. Die Republikaner um Trump und Vance werfen den Demokraten eine verfehlte Politik an der Südgrenze zu Mexiko vor. Beim Thema Abtreibung fordern die Demokraten, das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche wiederherzustellen. In der Wirtschaftspolitik machen die Republikaner die Regierung mit der amtierenden Vizepräsidentin Harris für hohe Lebenshaltungskosten verantwortlich. Harris und Walz werben ihrerseits für Investitionen, etwa in den Klimaschutz, die Stärkung von Arbeitnehmerrechten und eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden.

Wird es persönliche Angriffe geben? Im bisherigen Wahlkampf hinterfragte Vance etwa Walz’ militärischen Werdegang, während dieser den Republikaner als «seltsam» bezeichnete und seine Nähe zu Milliardären kritisierte. Walz präsentiert sich als bodenständiger Vertreter des Mittleren Westens. Vance wurde durch seine ergreifenden Memoiren «Hillbilly-Elegie» bekannt. Beide werden versuchen, ihre Biografien für Angriffe und Verteidigungen zu nutzen.