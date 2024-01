Trump oder Haley? Die Vorausscheidung bei den Republikanern könnte in New Hampshire in der Nacht auf Mittwoch bereits entschieden werden.

Nikki Haley muss in New Hampshire gewaltig aufdrehen

Es riecht nach Kaffee, Bacon und Frittiertem im «Chez Vachon». Das typische Frühstücksrestaurant in einem Aussenquartier von Manchester, der grössten Stadt von New Hampshire, ist einfach eingerichtet – und ein beliebter Treffpunkt. Hier haben schon Donald Trump, George W. Bush oder Hillary Clinton um Wählerstimmen geworben.

Die Kundschaft im «Chez Vachon» ist gemischt und entsprechend unterschiedlich sind die Wahlabsichten der Gäste.

Legende: Treffpunkt in Manchester/New Hampshire: das Frühstückrestaurant «Chez Vachon». srf/Barbara Colpi

Zack wird seine Stimme Donald Trump geben, wie jedes Mal. Was die Medien über Trump berichten, glaube er nicht, sagt er. Sue am Nebentisch unterstützt Nikki Haley: «Die Zeit ist reif für eine Präsidentin, die Männer überzeugen mich nicht wirklich.» Sie traue Haley zu, dass sie unaufgeregt und ohne Nebengeräusche ihre Arbeit verrichte.

Sues Kollegin Debbie hat sich noch nicht festgelegt. Sie müsse noch überlegen, sagt sie. Und dies sei das Gute an der Wahl in New Hampshire: Dass man die Möglichkeit habe, sich noch im Wahllokal zu entscheiden, ob man an den republikanischen oder demokratischen Vorwahlen teilnehmen wolle und man sich nicht vorab für eine Partei registrieren müsse.

Machen Unabhängige den Unterschied?

«Undeclared» werden diese unabhängigen Wählerinnen und Wähler in New Hampshire genannt. Sie machen mit rund 40 Prozent einen so wichtigen Teil der Wählerschaft aus wie sonst kaum irgendwo. Diese Unabhängigen könnten Haley in die Hände spielen – ebenso wie die Tatsache, dass New Hampshire weit weniger religiös ist als Iowa, wo Haley letzte Woche keine Chance hatte gegen Donald Trump.

Diese Republikanerinnen und Republikaner wollen ins Weisse Haus

1 / 6 Legende: Nationale Meinungsumfragen sehen Donald Trump zu Beginn der Vorwahlen als Favorit der republikanischen Wählerschaft. Die Mehrheit will den Ex-Präsidenten zum dritten Mal zum Spitzenkandidaten der Partei küren. REUTERS/Carlos Barria 2 / 6 Legende: Auch Nikki Haley, die 51-jährige Ex-Gouverneurin von South Carolina und ehemalige UNO-Botschafterin der USA, liegt laut Umfragen vor den Vorwahlen rund 50 Prozentpunkte hinter Trump. REUTERS/Sam Wolfe 3 / 6 Legende: Ron DeSantis, der 45-jährige Gouverneur von Florida, hat sich vor den Vorwahlen in New Hampshire am 21. Januar aus dem Rennen genommen. REUTERS/Alyssa Pointer 4 / 6 Legende: Vivek Ramaswamy ist Biotech-Unternehmer. Der 37-jährige indischstämmige US-Amerikaner hat sich im Zuge des Vorwahlauftakts in Iowa am 15. Januar aus dem Rennen genommen. REUTERS/Eduardo Munoz 5 / 6 Legende: Asa Hutchinson, ehemaliger Gouverneur des Bundesstaates Arkansas, zog Anfang 2024 seine Kandidatur zurück. REUTERS/Alyssa Pointer 6 / 6 Legende: Chris Christie, ehemaliger Gouverneur von New Jersey, beriet 2020 Trumps Kampagne für das Weisse Haus. Er hat seine Kandidatur am 10. Januar zurückgezogen. REUTERS/Sophie Park

In der Tat braucht Haley dringend einen Schub: Obwohl es erst der zweite Bundesstaat ist, der wählt, könnte ihr Rennen bei einer deutlichen Niederlage gegen Trump schon beendet sein. Das ist eigentlich verrückt, denn auch das kleine New Hampshire – 1.4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, darunter über 90 Prozent Weisse – ist nicht wirklich repräsentativ für die ganzen USA.

Enges Rennen erwartet

Die Politologin und Buchautorin Elaine Kamarck verfolgt die Primaries seit Jahrzehnten. Sie erklärt es so: «Wer das Momentum nicht früh auf seine Seite kippen kann, bleibt auf der Strecke.» Nikki Haley müsse sich jetzt definitiv ins Scheinwerferlicht rücken.

Legende: Das Restaurant «Chez Vachon» ist beliebt bei den Kandidierenden für das US-Präsidentenamt. Das zeigen auch die Sticker, die sie dort in den vergangenen Jahren hinterlassen haben. srf/Barbara Colpi

Gemäss Umfragen wird in New Hampshire ein enges Rennen zwischen Haley und Trump erwartet. Der erneut kandidierende Ex-Präsident könnte jedoch von Wählerstimmen des Gouverneurs von Florida, von Ron DeSantis profitieren, der das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur aufgegeben hat.

Trump ist offenbar siegessicher

Ausserdem fühlt sich Trump siegessicher. Er verzichtet dieses Jahr deshalb auch auf die traditionellen Besuche in Diners wie «Chez Vachon.» Das beobachtet auch Stammgast Gary. «Diese Jagd auf Stimmen in Restaurants oder Läden ist dieses Jahr weniger präsent. Vielleicht auch, weil Trump darauf verzichtet und lieber grosse Events abhält.»

Sicher ist: Will Trumps letzte ernsthafte Gegnerin Nikki Haley im Rennen bleiben, muss sie nun in New Hampshire gewinnen – oder nur knapp weniger Stimmen holen als Trump. Sonst ist das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur schon nach den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire gelaufen.