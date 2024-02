Zum ersten Mal seit den «Apollo»-Missionen vor 50 Jahren ist eine US-Raumfähre auf dem Mond gelandet, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilt.

Es handelt sich um die erste kommerzielle Mondlandung überhaupt.

Der unbemannte Lander «Nova-C» des US-Unternehmens Intuitive Machines setzte in der Nacht auf Freitag auf dem Erdtrabanten auf.

Vor einer Woche war «Nova-C» mit dem Spitznamen «Odysseus» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet – mit der «Falcon 9»-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk. Seither informierte das US-Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines regelmässig über den Zustand von «Odysseus», Bilder inklusive.

Nun ist das besatzungslose Raumfahrzeug auf dem Südpol des Erdtrabanten gelandet. Erst nach rund 15 Minuten Wartezeit herrschte Gewissheit darüber, dass die Landung geglückt war, wie Katrin Brand von der ARD aus den USA berichtet. Die Signale seien zunächst schwach gewesen. Auch sei unklar, in welchem Zustand sich «Odysseus» befindet. Dafür fehle es noch an Daten.

Das steckt hinter – oder in – «Odysseus»

«Odysseus» ist etwa so gross wie eine alte britische Telefonzelle, wiegt rund 700 Kilogramm und kann bis zu 130 Kilogramm Ladung aufnehmen. Den Grossteil davon hat die Nasa bereits unter anderem mit Forschungsgeräten belegt. Den Rest haben sich kommerzielle Unternehmen für ihre Vorhaben gesichert – so hat der US-Künstler Jeff Koons 125 Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl mit auf den Mond geschickt.

Die Mission ist Teil eines Nasa-Programms, mit dem die Nasa auf ihrem eigenen Weg zurück zum Mond vergleichsweise günstig und effizient so viel Wissen sammeln will wie möglich. Dies gelingt der Nasa etwa, indem sie Verträge für Mondlandungen an private Firmen vergibt und mit diesen zusammenarbeitet.