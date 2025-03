Legende: SRF/Andrea Christen

Zölle sind für das Unternehmen vom Jonathan Azzopardi existenzbedrohend. Das gilt besonders für die Zölle auf Stahl. Diesen kauft die Firma in den USA. In Kanada wird er bearbeitet, dann geht er zurück über die Grenze, wo er weiterverarbeitet wird. «Der Stahl geht mehrfach hin und her bis wir das Produkt schliesslich in die USA ausliefernۚ», erklärt Azzopardi. Er sei deshalb mehrfach betroffen: Von den US-Zöllen, aber auch von den Vergeltungszöllen der kanadischen Regierung.