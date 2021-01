Der Ticker startet um 18:15 Uhr

22:45 Wie gelangten die Trump-Anhänger ins Kapitol? Es war ein Sicherheitsdebakel der Sonderklasse. Ausgerechnet in der Hauptstadt jenes Landes, das stolz ist auf die Schlagkraft der Polizei und des Militärs, stürmten Hunderte von Trump-Anhängern das Kapitol. Wie konnte das passieren? Zwei Sicherheitsexperten liefern Antworten:

21:57 Korrespondent: «Auf Twitter konnte Trump niemand dreinreden» Dass Twitter das Konto von Donald Trump dauerhaft sperre, sei für den abgewählten Präsidenten einschneidend, sagt USA-Korrespondent Thomas von Grünigen. «Trump hat via Twitter Politik gemacht. Auf Twitter konnte ihm niemand dreinreden. Offenbar wussten oft nicht einmal das Presseteam oder das Kabinett, was er vorhatte.» Auch sei es ihm gelungen, via Twitter die Karrieren seiner Gegner zerstören. Diese Plattform fehle ihm jetzt: 03:12 Video Korrespondent: «Trump hat via Twitter Weltpolitik gemacht» Aus Tagesschau vom 09.01.2021. abspielen

20:33 FBI nimmt prominente Randalierer fest Bei der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger stach einer der Eindringlinge besonders ins Auge: Bilder des Mannes mit dem Kopfschmuck aus Fell und Hörnern, dem angemalten Gesicht und dem Speer mit US-Flagge in der Hand gingen um die Welt. Nun wurde der Mann, der sich Jake Angeli nennt, festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Washington mitteilte. Bereits am Freitag sei Adam J. aus Florida von der Polizei aufgegriffen worden – er soll das Rednerpult der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses im Kapitol entwendet haben. Auch ein Mitglied des Abgeordnetenhauses des Bundesstaats West Virginia, Derrick Evans, sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, den drei Männern werde vor einem Bundesgericht illegales Eindringen in ein besonders gesichertes Gebäude sowie gewaltsames Eindringen und ungebührliches Verhalten auf dem Gelände des Kapitols zur Last gelegt.

18:13 Auch Kirchenvertreter fordern Trump zum Rücktritt auf Nun stellen sich auch hochrangige Kirchenvertreter hinter die Forderungen nach einem sofortigen Rücktritt des abgewählten US-Präsidenten. «Präsident Donald J. Trumps Handlungen und Worte haben die Sicherheit des Landes und seiner Regierungsinstitutionen gefährdet, indem sie einen gewalttätigen, tödlichen, aufrührerischen Mob-Angriff auf das US-Kapitol anstifteten», heisst es in einem offenen Brief des nationalen Kirchenrates. Adressiert ist das Schreiben an Vizepräsident Mike Pence, die Mitglieder des Kongresses und Angehörige von Trumps Kabinett. «Wenn Trump nicht bereit ist zurückzutreten, fordern wir Sie auf, die von unserem demokratischen System vorgesehenen Möglichkeiten zu nutzen», heisst es weiter.

15:37 Pelosi fordert strafrechtliche Verfolgung Trumps Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat strafrechtliche Konsequenzen für den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump wegen der Unruhen am Kapitol gefordert. «Leider ist die Person, die die Exekutive führt, ein gestörter, verwirrter, gefährlicher Präsident der Vereinigten Staaten», sagte die Top-Demokratin in einem vorab veröffentlichten Auszug eines Interviews des Senders CBS, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll. «Und es sind nur noch ein paar Tage, bis wir vor ihm geschützt werden können. Aber er hat etwas so Schwerwiegendes getan, dass er strafrechtlich verfolgt werden sollte.» Pelosi fordert den sofortigen Rücktritt Trumps und droht mit einem erneuten Amtsenthebungsverfahren. Die Amtszeit des Republikaners endet mit der Vereidigung des Demokraten Joe Biden am 20. Januar. Pelosi und andere Demokraten argumentieren aber, jeder Tag, den Trump noch im Weissen Haus verbleibt, sei eine Gefahr. Demokratische Abgeordnete haben einen Resolutionsentwurf vorbereitet, mit dem Trump in einem Amtsenthebungsverfahren wegen «Anstiftung zum Aufruhr» angeklagt werden soll.

8:01 Google verbannt Twitter-Alternative Parler Der Internetkonzern Google bietet bis auf Weiteres die Social-Media-App Parler nicht mehr zum Download an. Die Richtlinien von Google verlangten, dass Apps mit nutzergenerierten Inhalten über eigene Richtlinien verfügten, um «ungeheuerliche Inhalte wie Beiträge, die zu Gewalt aufrufen, (zu) entfernen», teilte ein Sprecher von Google am Freitagabend (Ortszeit) mit. Auf Parler würden weiterhin Beiträge gepostet, die darauf abzielten, zu Gewalt in den USA anzustacheln. Parler beschreibt sich selbst als «unvoreingenommenes» Medium, das die Redefreiheit unterstützt und sich auf den Schutz der Rechte der Nutzer konzentriert. Personen in Trumps Umfeld hatten Parler immer wieder als Alternative zu Twitter oder Facebook beworben, die angeblich konservative Ansichten unterdrückten. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, erklärte Ende Juni auf Twitter, sie habe sich ein Konto bei Parler eingerichtet, weil sie die Nase voll davon gehabt habe, dass Konservative auf diesen Plattformen «zensiert» würden.

6:35 Nancy Pelosi äussert sich zum Amtsenthebungsvorhaben Die Demokraten im Repräsentantenhaus bereiten ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump vor. Wenn der Präsident nicht von sich aus zurücktrete, werde am Montag eine Resolution für das Amtsenthebungsverfahren eingereicht, sagte Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Nachdem sich das Vorhaben der Demokraten immer mehr konkretisierte, äussert sich nun auch Nancy Pelosi zum Amtsenthebungsverfahren. Nach einer Online-Konferenz mit ihren demokratischen Fraktionskollegen sagte sie: «Es ist die Hoffnung der Abgeordneten, dass der Präsident sofort zurücktritt.» Für den Fall, dass das nicht geschehe, habe sie den Geschäftsordnungsausschuss angewiesen, Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren zu treffen.

3:17 Donald Trump lässt sich von Twitter-Sperre nicht zum Schweigen bringen Nach der dauerhaften Sperrung seines wichtigsten Twitter-Accounts hat der abgewählte US-Präsident Donald Trump schwere Vorwürfe gegen den Kurznachrichtendienst erhoben. Trump teilte mit: «Twitter-Mitarbeiter haben sich mit den Demokraten und der radikalen Linken bei der Entfernung meines Kontos von ihrer Plattform abgesprochen, um mich zum Schweigen zu bringen - und Euch, die 75 Millionen grossartigen Patrioten, die mich gewählt haben.» Belege für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Bei der Wahl am 3. November kam der Republikaner auf 74,2 Millionen Stimmen, der siegreiche Demokrat Joe Biden auf 81,3 Millionen. «Wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden», hiess es in der Mitteilung Trumps, die er über Journalisten im Weissen Haus verbreiten liess. Trump kündigte an, er sei mit mehreren Webseiten in Verhandlung und ziehe auch den Aufbau einer eigenen Plattform in Betracht. «Twitter geht es nicht um Redefreiheit. Ihnen geht es nur darum, eine linksradikale Plattform zu fördern, auf der einige der bösartigsten Menschen der Welt frei sprechen dürfen.» Trumps Sohn Donald Trump Jr. schrieb: «Redefreiheit existiert nicht mehr in Amerika. Sie starb mit den grossen Tech-Unternehmen, und was übrig ist, ist nur noch für ein paar Auserwählte da. Das ist absoluter Irrsinn!» Legende: Screenshot des Twitter-Kontos von Donald Trump. Mittlerweile sperrte Twitter auch das Konto des Wahlkampf-Teams des scheidenden Präsidenten. Keystone

2:46 Weisses Haus warnt vor weiterem Impeachment Das Weisse Haus hat vor den Folgen gewarnt, die ein weiteres Amtsenthebungsverfahrens gegen den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump kurz vor dem Machtwechsel haben könnte. «Ein politisch motiviertes Impeachment gegen einen Präsidenten mit gerade noch zwölf verbleibenden Tagen im Amt werde nur dazu dienen, das grossartige Land USA weiter zu spalten», erklärte der Sprecher des Weissen Hauses Judd Deere. Er verwies zudem auf die Worte vom Vortag des noch amtierenden Präsidenten, der nämlich gesagt hatte, dass es nun Zeit für Heilung und Einigkeit sei. Legende: Judd Deere sagte zudem, dass Donald Trump als 45. Präsident der USA eine hervorragende Arbeit geleistet habe. Keystone/Archiv

1:58 Erste republikanische Senatorin fordert Trump-Rücktritt «Trump hat genug Schaden angerichtet. Ich will, dass er zurücktritt», sagte die republikanische Senatorin Lisa Murkowski gegenüber der Zeitung «Anchorage Daily News» aus ihrem Heimat-Bundesstaat Alaska. Sie ist die erste republikanische Senatorin, die nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Donald Trump dessen Rücktritt fordert. Murkowski macht Trump für den Angriff auf das Parlament mitverantwortlich, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen. Trump habe sich nur aus Eigennutz gegen seinen Auszug aus dem Weissen Haus gewehrt. Er wolle nur wegen des Titels und für sein Ego dort bleiben, sagte Murkowski. Nach dem Angriff auf das Parlament fordert die Spitze der Demokraten im Kongress Trumps Amtsenthebung. Legende: Lisa Ann Murkowski ist seit 18 Jahren US-Senatorin für den Bundesstaat Alaska. Sie gilt wegen ihres Zuspruchs für Frauenrechte als moderates Parteimitglied der Republikanerinnen und Republikaner. Keystone/Archiv

0:37 Twitter sperrt Konto von US-Präsident Trump dauerhaft Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das Konto des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump nach eigenen Angaben dauerhaft gesperrt. Grund sei das «Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt», teilte Twitter mit. «Nach eingehender Prüfung der letzten Tweets auf den Trump-Accounts und des Kontextes um sie herum haben wir das Konto wegen des Risikos einer weiteren Anstiftung zur Gewalt dauerhaft gesperrt», erklärte das Unternehmen weiter. Bereits am Mittwoch hatte Twitter dem Präsidenten den Zugang zu seinen Konten verwehrt, nachdem dessen Anhänger gewaltsam in das Kapitol eingedrungen waren. Trumps Nachrichten auf dem Dienst folgen rund 88 Millionen Menschen. Auch die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram hatten angekündigt, Trumps Account mindestens bis zum Ende seiner Präsidentschaft am 20. Januar zu blockieren.

23:05 Republikaner Perdue gesteht Niederlage ein Im Rennen um die zwei Senatssitze im US-Bundesstaat Georgia hat nun auch der Republikaner David Perdue seine Niederlage eingestanden. Er gratuliere der Demokratischen Partei und seinem Kontrahenten zu dessen Sieg in der Stichwahl, schreibt Perdue in einer Mitteilung. Der 33-jährige Demokrat Jon Ossoff wird nach dem Sieg über Perdue zum jüngsten Mitglied des US-Senats. Schon einen Tag zuvor hatte die zweite Senatorin der Republikaner, Kelly Loeffler, ihre Niederlage eingestanden. An ihrer Stelle wurde der Demokrat Raphael Warnock neu in den Senat gewählt. Damit haben die Demokraten neu eine Mehrheit auch im Senat – dank des Stichentscheids der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris. Legende: Der Republikaner David Perdue hatte im Rennen um den Senatssitz in Georgia das Nachsehen. Reuters/Archiv

22:46 Wer waren die radikalen Aufwiegler? Die USA beschäftigen sich zwei Tage nach der Erstürmung des Kapitols mit der Aufarbeitung der Geschehnisse. Viele fragen sich: Wer sind diese Menschen, die im Namen Trumps protestierten, woher stammt ihre teilweise unbändige Wut? Waffennarren, Rechtsextreme und Antisemiten – aber auch Verschwörungstheoretiker der Bewegung QAnon nahmen unter anderem an der Erstürmung teil. Die Vermischung der Gruppen sei definitiv etwas, das sehr gefährlich sei, so Johanna Wild, Investigativjournalistin bei Bellingcat. «Zum ersten Mal hat man die Situation, dass verschiedenste Gruppierungen, die nicht unbedingt an die Demokratie glauben, sich zusammentun können und sich gegen das Grundverständnis der Demokratie organisieren können.» Wegen der strengen Einschränkungen in Washington hätten diese Leute ihre Waffen nicht mitnehmen dürfen, so SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen dazu. «Anderswo im Lande darf man ja mit Waffen demonstrieren. Wenn das hier so gewesen wäre, dann wäre alles noch viel, viel schlimmer ausgefallen.» 09:24 Video Trump-Mob in Washington Aus 10 vor 10 vom 08.01.2021. abspielen

22:02 Sturm des Kapitols: Biden fordert umfassende Untersuchung Der künftige US-Präsident Joe Biden hat nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump eine umfassende Untersuchung des beispiellosen Zwischenfalls gefordert. Die Verantwortlichen müssten strafrechtlich verfolgt und es müsse untersucht werden, wie es zum Zusammenbruch der Sicherheitsvorkehrungen gekommen sei, sagte Biden in Wilmington. Es müssten Vorkehrungen getroffen werden, damit so etwas nie wieder passieren könne. Biden bezeichnete die Eindringlinge als Schläger, Aufrührer, Rechtsextremisten und Antisemiten, die vom Justizministerium auch als solche behandelt werden müssten. «Und sie sind Terroristen, inländische Terroristen», fügte Biden hinzu. Bei der Strafverfolgung müsse berücksichtigt werden, dass der Vorfall die «aktive Ermutigung eines amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten hatte», sagte Biden mit Blick auf Trump. 00:19 Video Biden: Verantwortliche müssen strafrechtlich verfolgt werden Aus News-Clip vom 08.01.2021. abspielen

21:30 Biden: Pence bei Vereidigung willkommen Der künftige US-Präsident Joe Biden hat begrüsst, dass der scheidende Amtsinhaber Donald Trump seiner Amtseinführung fernbleiben will. Dies sei eine «gute Sache», sagte Biden in Wilmington im Bundesstaat Delaware. In dieser Frage seien Trump und er ausnahmsweise einer Meinung. Trumps Stellvertreter, der scheidende US-Vizepräsident Mike Pence sei bei der Zeremonie jedoch «willkommen», sagte Biden. Es wäre eine Ehre, Pence dabei zu haben, betonte er. Biden will sich zudem nicht in eine Entscheidung der Demokraten über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einschalten. Der Beschluss über die Eröffnung eines solchen Verfahrens liege beim Kongress, sagte Biden. Der Demokrat betonte zugleich: «Ich denke seit langem, dass Präsident Trump ungeeignet ist, das Amt zu bekleiden.» Das sei der Grund gewesen, warum er sich entschieden habe, gegen Trump zu kandidieren. Es sei zwar wichtig, dass der Republikaner aus dem Amt entfernt werde, aber: «Der schnellste Weg, dass das passiert, ist, dass wir am 20. vereidigt werden.» 00:13 Video Biden begrüsst Trumps Entscheid, der Vereidigung fernzubleiben Aus News-Clip vom 08.01.2021. abspielen

21:15 Eindringling in Pelosis Büro im Kapitol festgenommen Nach dem Sturm auf das Kapitol liess sich ein Mann stolz im Sessel der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, fotografieren. Jetzt wurde der mutmassliche Täter festgenommen. Ihm werden Eindringen in ein besonders gesichertes Gebäude, Hausfriedensbruch, Vandalismus und Diebstahl vorgeworfen, wie ein leitender Vertreter des Justizministeriums, Ken Kohl, mitteilte. Richard B. sei in Little Rock im Bundesstaat Arkansas festgenommen worden. Das Ministerium stellt zudem 14 weitere Anklagen nach Bundesrecht vor, sagte Kohl. Einem der Verdächtigen wird demnach vorgeworfen, in seinem in der Nähe geparkten Auto elf Brandsätze und Waffen gehabt zu haben. Die Molotow-Cocktails seien besonders gefährlich gewesen, weil sie mit einer Art Schaumstoff gemischt gewesen seien, was eine Napalm-ähnliche Brandbombe ergebe, erklärte Kohl.

21:07 Biden schliesst Nominierungen für sein Kabinett ab Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Nominierung seiner künftigen Kabinettsmitglieder, Link öffnet in einem neuen Fenster abgeschlossen und den Senat zur schnellen Bestätigung der Kandidaten aufgerufen. Bei ihnen handle es sich um «24 herausragende Frauen und Männer, die unser Land wieder in Bewegung bringen werden», sagte Biden in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Zuletzt hatte Biden Gina Raimondo als künftige Handelsministerin und Marty Walsh als künftigen Arbeitsminister nominiert. Der US-Senat muss Kandidaten des Präsidenten für Kabinettsposten bestätigen. Mit dem Sieg bei zwei Stichwahlen in Georgia haben sich die Demokraten am vergangenen Dienstag künftig die Mehrheit in der mächtigen Kammer gesichert, die bislang die Republikaner des abgewählten Präsidenten Donald Trump kontrollieren. Legende: Das Handelsministerium soll künftig von Gina Raimondo geführt werden, der Gouverneurin des nordöstlichen Bundesstaats Rhode Island. Keystone

20:41 Impeachment auch als «Zeichen gegenüber den USA und der Welt» Die Demokraten im Repräsentantenhaus erwägen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass es damit klappen wird, so SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen. «Es geht aber ganz sicher darum ein Zeichen zu setzen, gegenüber dem Land, der Bevölkerung, aber auch gegenüber der ganzen Welt, dass die USA ein solches Verhalten des Präsidenten nicht einfach akzeptiert. Man kann dann zumindest sagen, man habe getan, was in diesen wenigen Tagen noch möglich war, um den Präsidenten zumindest symbolisch abzustrafen – obwohl es wahrscheinlich nicht reicht, ihn dann auch konkret abzusetzen.» Trump schlägt mittlerweile versöhnlichere Töne an. Woher kommt der Gesinnungswandel? «Es heisst in den US-Medien, dass es eine massive Druckkampagne auf Trump gegeben haben soll», so von Grünigen. «Ein massiver Druck aus seinem eigenen Kabinett, vielleicht sogar auch von Familienmitgliedern, um einem möglichen Impeachment auch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, und vielleicht auch, um weitere prominente Rücktritte aus dem Kabinett zu verhindern.» 02:50 Video Einschätzungen von SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen Aus Tagesschau vom 08.01.2021. abspielen

20:08 Wahlsoftwarefirma verklagt Trump-nahe Anwältin Ein Wahlsoftwareunternehmen will eine Anwältin aus dem Umfeld des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump wegen Verleumdung belangen. Die Firma Dominion Voting Systems reichte bei einem Gericht in der US-Hauptstadt Washington eine Klage gegen die Anwältin Sidney Powell ein. Sie hatte die Firma öffentlich beschuldigt, mit ihrer Software die US-Präsidentschaftswahl zugunsten von Trumps Herausforderer Joe Biden manipuliert zu haben. Das Unternehmen beklagte, es sei wegen Powells Vorwürfen heftigen Anfeindungen ausgesetzt gewesen und habe erheblichen Imageschaden davongetragen. In der Klageschrift verlangt die Firma Schadensersatzzahlungen von insgesamt mehr als 1.3 Milliarden Dollar. Powell hatte sich als Unterstützerin in Trumps Feldzug gegen den Wahlausgang unter anderem in Verschwörungstheorien verstrickt.