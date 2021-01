Der Ticker startet um 18:15 Uhr

21:52 Donald Trump sieht null Risiko US-Präsident Donald Trump hat einen Auftritt an der Grenzmauer zu Mexiko in Alamo, Texas, eine Warnung an die Demokraten und den künftigen US-Präsidenten Joe Biden ausgesprochen. Massnahmen, die jetzt gegen ihn ergriffen würden, würden auf sie zurückfallen, sagte Trump. «Der 25. Verfassungszusatz stellt null Risiko für mich dar, aber er wird zurückkommen und Joe Biden und seine Regierung heimsuchen.» Er fügte hinzu: «Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht.» Auf Grundlage des 25. Verfassungszusatzes kann der US-Vizepräsident den Präsidenten mit einer Mehrheit wichtiger Kabinettsmitglieder absetzen. Trump ist am Vormittag in den Süd von Texas geflogen, um einen bedeutenden Abschnitt der Grenzmauer zu Mexiko zu besichtigen. Der Ausbau der Grenzmauer war ein politisches Versprechen des abtretenden Präsidenten. Legende: US-Präsident Donald Trump spricht an der Grenzmauer zu Mexiko in Alamo, Texas. Reuters

20:45 Aussenminister Pompeo sagt alle Auslandreisen ab Weniger als 18 Stunden nach der Ankündigung, dass US-Aussenminister Mike Pompeo nach Brüssel reisen wolle, hat das State Department, Link öffnet in einem neuen Fenster alle Auslandsreisen mit hochrangigen Beamten abgesagt. Pompeo wollte sich in Brüssel mit Nato-Chef Jens Stoltenberg treffen. Im Aussenministerium gebe es Bedenken über mögliche Gewaltakte bei der Einweihung des Präsidenten kommende Woche, hiess es. Als offizieller Grund sagte Sprecherin Morgan Ortagus, die Entscheidung sei getroffen worden, um den Übergang zur neuen Biden-Administration zu erleichtern. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr dagegen von EU-Diplomaten,der Grund für die Absage sei, dass die Europäer Pompeo die kalte Schulter gezeigt hätten. In Brüssel hätten keine Gespräche mit EU-Vertretern auf dem Plan gestanden. Einer der Diplomaten sagte Reuters, nach der Stürmung des Kapitols brächte ein Treffen mit Pompeo die US-Verbündeten in Verlegenheit. Sprecherin Ortagus sagte in Washington weiter, «das Aussenministerium ist in seinen Übergangsbemühungen mit dem Team des designierten Präsidenten Biden gut vorangekommen. Wir setzen uns voll und ganz für einen reibungslosen und geordneten Übergangsprozess ein, der nun abgeschlossen werden soll.» Pompeo traf sich vergangene Woche mit seinem designierten Nachfolger, Antony Blinken, was ein Beamter des Aussenministeriums als «herzliches Treffen» beschrieb. Legende: Aussenminister Mike Pompeo bei einem Referat im National Press Club in Washington. Reuters

19:56 Grosse Sicherheitsbedenken für die Inauguration Die Vereidigung eines neuen US-Präsidenten ist auch unter «normalen Umständen» eine Veranstaltung mit maximalem Sicherheitsaufgebot. Für den kommenden 20. Januar schüren die Ausschreitungen auf dem Kapitol die Sorge vor neuen Zwischenfällen – auch wenn die Inauguration wegen der Corona-Pandemie ohne Publikumsmassen stattfinden soll. Mehrere US-Medien haben über eine interne Warnung der Bundespolizei FBI an die Sicherheitskräfte berichtet, wonach es rund um die Amtseinführung von Joe Biden in den Hauptstädten aller Bundesstaaten zu bewaffneten und gewaltsamen Protesten kommen könnte. Eine bewaffnete Gruppe wolle am Samstag nach Washington reisen, meldete der Senders ABC gemäss einem Hinweis des FBI. Auch der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte in Washington, Personen, die im US-Kapitol eingedrungen seien, sollten mit einem Flugverbot belegt werden. Sie seien eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. «Wir können nicht zulassen, dass dieselben Aufrührer in ein Flugzeug steigen und noch mehr Gewalt und Schaden anzurichten», sagte Schumer. Es bestehe sie Gefahr, dass viele der Leute, die das Kapitol gestürmt haben, zur Amtseinführung nach Washington zurückkehren könnten.

19:35 Pompeo sagt Besuch bei Asselborn ab US-Aussenminister Mike Pompeo hat eine geplante Reise nach Luxemburg abgesagt. Er wird am Mittwochabend in Brüssel erwartet, wo er mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammentreffen wird. Geplant war auch ein Zwischenstopp in Luxemburg. Aber Pompeo sagte das Treffen ab aus Protest gegen seinen luxemburgischen Amtskollegen Jean Asselborn. Das bestätigte ein luxemburgischer Beamter der Agentur AFP, was die «New York Times» zuvor veröffentlicht hatte. Asselborn hatte nach den Ereignissen auf dem Kapitol schwere Vorwürfe gegen Donald Trump geäussert. Präsident Trump sei «ein politischer Brandstifter, der vor ein Strafgericht gestellt werden muss», sagte Asselborn dem Sender RTL. Zudem habe der US-Präsident «absolut nichts mit Demokratie zu tun, weil er seine eigene Verfassung, Gerichtsurteile und natürlich die Ergebnisse der Wahlen ignoriert hat»

18:39 Pompeo wirft Iran vor, Al-Kaida zu unterstützen Die US-Regierung erhöht in ihren letzten Amtstagen den Druck auf den Iran und wirft dem Land die Unterstützung von Al-Kaida vor. «Die neue Heimatbasis von Al-Kaida ist die Islamische Republik Iran», sagte Aussenminister Mike Pompeo in Washington vor dem National Press Club. Die USA hätten nun weniger Optionen im Umgang mit der Extremistengruppe, da diese sich im Iran «eingegraben» habe. Pompeo deutete an, der Iran habe Al-Kaida-Anführern Unterschlupf gewährt und die Islamisten unterstützt. Er setzte bis zu sieben Millionen Dollar für Hinweise auf die Al-Kaida-Führung im Iran aus. Der iranische Aussenminister Dschawad Sarif wies die Anschuldigungen zurück: Es handele sich um «Kriegstreiberei und Lügen». Pompeo lege keine konkreten Beweise vor. Pompeo verwies aber darauf, dass sich der mutmassliche Al-Kaida-Vizechef Abu Muhammad al-Masri bis zu seinem Tod am 7. August im Iran aufgehalten habe. Die «New York Times» hatte im November berichtet, dass al-Masri, der als ein Drahtzieher der Bombenanschläge auf zwei US-Botschaften in Afrika 1998 gilt, von israelischen Agenten im Iran erschossen worden sei. Der Iran hatte dies dementiert und erklärt, dass es keine Al-Kaida-«Terroristen» auf seinem Boden gebe.

18:17 Donald Trump: «Rede war völlig angemessen» US-Präsident Donald Trump sieht im Zusammenhang mit der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols keine persönliche Verantwortung bei sich: «Wenn Sie meine Rede lesen: Sie wurde analysiert und die Leute fanden, dass das, was ich gesagt habe, völlig angemessen war.» Demokraten wie auch der Republikaner werfen dem Präsidenten nach dem Sturm auf das Kapitol vor, seine Anhänger in seiner Rede aufgestachelt zu haben. Trump äusserte sich vor Journalisten auf dem Flugplatz Joint Base Andrews bei Washington, von wo aus er nach Texas, an die Grenze zu Mexiko, reisen will. Er warf den grossen Technologie-Unternehmen vor, wegen ihres Vorgehens gegen Nutzer und Beiträge zur Sicherheitslage in den USA, eine «fürchterliche Sache» für das Land zu tun. «Ich glaube, es wird ein katastrophaler Fehler für sie sein. Sie spalten und entzweien und sie zeigen etwas, was ich seit langer Zeit vorhergesagt habe», sagte Trump. «Das verleitet andere dazu, das gleiche zu tun. Und es verursacht eine Menge Probleme und eine Menge Gefahren», sagte Trump. «Ich habe noch nie so eine Wut gesehen, wie jetzt gerade, und das ist eine fürchterliche Sache», sagte er. «Man muss Gewalt immer vermeiden und wir haben enorme Unterstützung, wahrscheinlich wie niemand jemals zuvor gesehen hat.»

16:40 Donald Trump: «Wir wollen keine Gewalt» Vor seiner Abreise nach Texas hat US-Präsident Donald Trump mit Journalisten über die neuesten Entwicklungen in Washington gesprochen. «Wir wollen keine Gewalt», sagte er. Zudem verurteile er den jüngsten Versuch der Demokraten, ihn dafür anzuklagen, dass er versucht haben soll, einen gewaltsamen Aufstand gegen die US-Regierung anzustiften. Trump sprach von einer «Fortsetzung der grössten Hexenjagd in der Geschichte der Politik». Das Verfahren sei «absolut lächerlich» und «gefährlich». «Es verursacht eine enorme Wut im Land.» Legende: US-Präsident Donald Trump äussert sich vor seinem Abflug nach Texas vor dem Weissen Haus gegenüber Journalisten zum anstehenden Amtsenthebungsverfahren. Keystone

16:09 US-Präsident Trump will Grenzmauer in Süd-Texas besuchen US-Präsident Donald Trump plant heute Dienstag, nach Alamo, Texas, zu reisen, um einen bedeutenden Abschnitt der Grenzmauer zu Mexiko zu besichtigen. Es wäre der erst öffentliche Auftritt des US-Präsidenten seit der Erstürmung des US-Kapitols durch Demonstranten. Laut dem Weissen Haus gibt es keinen tieferen Grund für die Auswahl von Alamo für den Besuch. Die Alamo-Mission, Link öffnet in einem neuen Fenster in der Stadt San Antonio in Texas war 1836 Schauplatz einer berühmten Schlacht im texanischen Unabhängigkeitskrieges, als die Verteidiger des Forts Alamo von mexikanischen Truppen besiegt wurden. Trump hat während seiner gesamten Amtszeit versucht, grenzüberschreitende Migration und auch die legale Einwanderung zu begrenzen. Das Projekt einer Grenzmauer geht auf sein politisches Versprechen von 2016 zurück. Der Sprecher des Weissen Hauses, Judd Deere, sagte, der Besuch würde die «Fertigstellung von mehr als 600 Kilometer Grenzmauer» markieren. Ein politisches Versprechen sei gemacht und nun eingelöst worden. Die 644 km Grenzmauer im Süden von Texas umfasst eine grosse Zahl von Bauabschnitten, die auch schon von früheren US-Administrationen zu Grenzbefestigungen ausgebaut worden sind. 05:41 Video Was wurde aus Trumps Grenzmauer? Aus 10 vor 10 vom 16.10.2020. abspielen

14:30 Deutscher Vize-Kanzler Scholz: «Bedrohung für die Demokratie» Der deutsche Vize-Kanzler Olaf Scholz setzt grosse Hoffnungen in den neuen US-Präsidenten. «Joe Biden ist der richtige Mann für die nächste Präsidentschaft», sagte der SPD-Politiker auf dem Digitalforum «Reuters Next». Der Demokrat stehe für Ausgleich und soziale Annäherung, was in den USA besonders wichtig sei. Das könne auch die transatlantischen Beziehungen verbessern. «Es gibt da eine Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen», sagte Scholz. Unter dem Republikaner Donald Trump haben sich die Beziehungen der USA zu Europa und China deutlich verschlechtert. Scholz nannte den gewaltsamen Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington, bei dem fünf Menschen starben, eine Bedrohung für die Demokratie. «Es ist absolut notwendig, dass es eine starke Antwort geben wird.» Legende: Der deutsche Vize-Kanzler Olaf Scholz sieht den Sturm auf das Kapitol von Trump-Anhängern als Bedrohung für die Demokratie. Keystone

14:06 Letzte Chance für Republikaner Die US-Demokraten geben den Republikanern eine letzte Chance, ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden Präsidenten Donald Trump zu vermeiden. Im Laufe des Tages wollen sie im Repräsentantenhaus eine Resolution verabschieden, mit der sie Vizepräsident Mike Pence dazu aufrufen, Trump unter Anwendung des 25. Verfassungszusatzes für amtsunfähig erklären zu lassen und somit abzusetzen. Sollte Pence dem bis Mittwoch nicht folgen oder Trump nicht freiwillig zurücktreten, wollen die Demokraten in einem zweiten Schritt über eine Anklageschrift abstimmen lassen, in der Trump Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen wird, weil er seine Anhänger vergangene Woche zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen hatte. Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte der USA, der sich zweimal einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Audio Ein «Reinigungsprozess» für das politische System 08:44 min, aus SRF 4 News aktuell vom 11.01.2021. abspielen. Laufzeit 08:44 Minuten.

13:42 Rechtsprechung in den USA Donald Trumps Präsidentschaft wird in der US-Justiz nachwirken: Er hat fast jeden dritten Richter neu ernannt. «Ich habe Amerika versprochen: Würde ich zum Präsidenten gewählt, würde ich für den Supreme Court den besten Richter des Landes finden.» Diese Ansage machte Präsident Trump kurze Zeit nach Amtsbeginn im Jahr 2017 – und konnte sie bis heute mehrfach umsetzen: Im Februar 2017 nominierte er Neil Gorsuch für das Amt eines obersten Richters.

Im Juli 2018 nominierte er Brett Kavanaugh.

Im September 2020 konnte er mit Amy Coney Barrett ein drittes Mal eine Vakanz am obersten Gericht besetzen. Doch die Wahlen an den Supreme Court sind nur ein kleiner Ausschnitt von Donald Trumps grossem Fussabdruck in der amerikanischen Gerichtsbarkeit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rechtsprechung in den USA «Die Trump-Richter werden spürbar sein» 12.01.2021 Mit Video

13:02 Eine Plattform weniger für Rechtsnationale in den USA Nach dem Sturm auf das Kapitol hatten Twitter und Facebook bereits Trumps Accounts bis auf Weiteres gesperrt. Der scheidende Präsident verlor auch eine potenzielle nächste Online-Plattform. Die wegen loser Inhalte-Regeln bei seinen Anhängern beliebte Twitter-Kopie Parler ging vom Netz, nachdem Amazon seine Dienste als Infrastruktur-Anbieter kündigte. Parler klagte am Montag deswegen gegen Amazon. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kontrolle von Sozialen Medien Eine Plattform weniger für Rechtsnationale in den USA 11.01.2021 Mit Audio

10:15 Deutsche Bank will offenbar keine Geschäfte mehr mit Trump machen Die Deutsche Bank geht einem Medienbericht zufolge auf Distanz zu dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Das grösste deutsche Geldhaus wolle künftig keine Geschäfte mehr mit Trump und seinen Firmen machen, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Mit ausstehenden Schulden von 340 Millionen Dollar ist die Deutsche Bank grösster Kreditgeber von Trump. Das Institut hatte ihm noch Darlehen gewährt, als andere Banken sich längst zurückgezogen hatten. Legende: Die US-Chefin der Deutschen Bank, Christiana Riley, verurteilte vergangene Woche in einem Beitrag bei LinkedIn den Sturm auf das Kapitol, bei dem mehrere Menschen getötet wurden. Linkedin

9:03 Geschäftsführender Minister für Innere Sicherheit legt Amt nieder Inmitten der Turbulenzen nach dem Angriff auf das Kapitol durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump legt auch der geschäftsführende Minister für Innere Sicherheit Chad Wolf sein Amt nieder. Wolf veröffentlichte am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter ein Rücktrittsschreiben, in dem er ankündigte, seinen Posten nach Ablauf des Tages niederzulegen. Er verwies zur Begründung auf die «jüngsten Ereignisse», wozu auch juristische Auseinandersetzungen um die Rechtmässigkeit seiner Ernennung gehörten. In der vergangenen Woche hatten bereits Bildungsministerin Betsy DeVos und Verkehrsministerin Elaine Chao ihren vorzeitigen Rückzug erklärt – sie hatten ihre Entscheidung beide explizit mit der Attacke von Trump-Anhängern auf das Kapitol begründet. Legende: Wolf hatte einen Tag nach der Erstürmung des Kongresssitzes Trump «angefleht», die «tragische und widerliche» Gewalt nachdrücklich zu verurteilen. Reuters

8:21 Twitter löscht mehr als 70'000 Konten der QAnon-Bewegung Twitter hat mehr als 70'000 Konten der auf Verschwörungstheorien spezialisierten QAnon-Bewegung gelöscht, die den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump unterstützt. Als Konsequenz aus den Ausschreitungen in Washington durch Trump-Anhänger seien diese Konten dauerhaft entfernt worden, teilte der Onlinedienst mit. In vielen Fällen seien mehrere der Konten mit QAnon-Inhalten auf einen einzigen Urheber zurückzuführen gewesen. Legende: Unter den Demonstranten, die das Kapitol stürmten, war ein bekannter Vertreter der QAnon-Bewegung, der wegen seines Kopfschmucks aus Fell und Hörnern auffällige Jacob Anthony Chansley. Reuters

6:13 FBI und Twitter warnen vor weiteren Attacken Mehrere US-Medien berichteten am Montag über eine interne Warnung der Bundespolizei FBI an die Sicherheitskräfte, der zufolge es rund um Bidens Amtseinführung in den Hauptstädten aller Bundesstaaten zu bewaffneten und gewaltsamen Protesten kommen könnte. Eine bewaffnete Gruppe wolle am Samstag nach Washington reisen, hiess es laut einem Bericht des Senders ABC in dem FBI-Hinweis. Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte vor wenigen Tagen ebenfalls gewarnt, auf seiner Plattform und auch anderswo würden bereits konkrete Pläne für weitere bewaffnete Proteste verbreitet. Unter anderem sei dort die Rede von einer weiteren Attacke auf das Kapitol und auf Parlamentsgebäude in Bundesstaaten am 17. Januar.

5:07 Eintrag auf Homepage des Aussenministeriums sorgt für Stirnrunzeln Das US-Aussenministerium hat am Montag versehentlich das vorzeitige Ausscheiden von Präsident Donald Trump aus dem Amt bekannt gegeben. «Die Amtszeit von Donald J. Trump ging am 11. Januar 2021 (...) zu Ende», hiess es auf der Webseite des Ministeriums in biografischen Angaben zu dem abgewählten Präsidenten. Die Falschangabe stand dort aber nur kurze Zeit. Die Seite mit der Trump-Biografie wurde dann heruntergenommen. Nutzer bekamen eine technische Fehlermeldung. Es war unklar, ob die Falschangabe aus einer blossen technischen Panne oder einem Hackerangriff resultierte. Auch wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um die Tat eines frustrierten Mitarbeiters handelt. Trumps Amtszeit endet offiziell am 20. Januar. An diesem Tag wird sein gewählter Nachfolger Joe Biden vereidigt. Allerdings gibt es nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch aufgebrachte Anhänger am vergangenen Mittwoch Bestrebungen im US-Kongress, Trump vorzeitig aus dem Amt zu entfernen. Die Demokraten brachten am Montag einen entsprechenden Resolutionsentwurf in das Repräsentantenhaus ein.

22:25 Joe Biden: «Habe keine Angst, den Eid draussen abzulegen» Der künftige US-Präsident Joe Biden blickt seiner Amtseinführung trotz der gewalttätigen Erstürmung des US-Kapitols vergangene Woche ohne Sicherheitsbedenken entgegen. «Ich habe keine Angst, den Eid draussen abzulegen», antwortete Biden in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware auf eine entsprechende Frage von Journalisten. «Ich denke, es ist von entscheidender Bedeutung, dass es einen echten, ernsthaften Fokus darauf gibt, dass diese Leute, die am Aufruhr beteiligt waren und das Leben von Menschen bedroht, öffentliches Eigentum verunstaltet sowie grosse Schäden verursacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden.» Die Sicherheitsvorkehrungen am Kapitol wurden verschärft, unter anderem durch einen zwei Meter hohen Metallzaun. Tausende Mitglieder der Nationalgarde aus verschiedenen Staaten sollen bei der Vereidigung am 20. Januar zudem die örtlichen Sicherheitskräfte in der US-Hauptstadt unterstützen. 00:33 Video Joe Biden: «Ich habe keine Angst» Aus News-Clip vom 11.01.2021. abspielen

21:19 Vor Bidens Vereidigung: Nationalgarde rüstet in Washington auf Laut dem Chef der US-Nationalgarde sollen mindestens 10‘000 Soldaten bei der Vereidigung von Joe Biden in Washington für Sicherheit sorgen – zusammen mit den örtlichen Sicherheitskräften. Weitere 5000 Soldaten stünden auf Abruf bereit, wie es weiter hiess. Die Truppen werden aufgestockt, weil sich die Beamten auf weitere, möglicherweise gewalttätige Proteste im Zusammenhang mit der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden einstellen. Bidens feierliche Amtseinführung ist für den 20. Januar geplant. Die Vereidigung findet traditionell auf der Westterrasse des Kapitols statt. Vergangene Woche hatte ein Mob aus Anhängern von Amtsinhaber Donald Trump das Parlamentsgebäude gestürmt und sich auch Zugang zur Tribüne verschafft, die bereits für Bidens Vereidigung aufgebaut wurde. Legende: Die Sicherheitsvorkehrungen am Kapitol wurden nach der gewalttätigen Erstürmung vergangene Woche bereits massiv verschärft. Keystone