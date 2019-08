Auch am Sonntag gehen die Beratungen weiter. Im Mittelpunkt stehen zunächst die schwächelnde Lage der Weltwirtschaft und die Handelsstreitigkeiten mit den USA.

Bei einem Mittagessen geht es anschliessend zusammen mit Vertretern der Vereinten Nationen, der Weltbank und des Währungsfonds um die Gleichstellung von Frauen, was der gastgebende französische Staatspräsident Emmanuel Macron zu einem Hauptthema der dreitägigen Beratungen gemacht hat.

Afrika ist ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt auf dem Gipfel. So wird es am Nachmittag Beratungen mit den eigens eingeladenen Staats- und Regierungschefs aus Burkina Faso, Ägypten, Senegal, Ruanda und Südafrika geben. Deutschland und Frankreich wollen mit den G7-Partnern eine Initiative zum Kampf gegen Terrorismus und Instabilität in der Sahelzone südlich der Sahara starten. Macron hat auch die Staats- und Regierungschefs aus Indien, Spanien, Chile und Australien eingeladen, mit denen am Abend weitere Beratungen geführt werden.