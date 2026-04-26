US-Präsident Donald Trump musste während des jährlichen White-House-Korrespondentendinners evakuiert werden.

Berichten zufolge war ein lauter Knall zu hören. Trump und andere Teilnehmende der Veranstaltung hatten Deckung gesucht, wie Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens zeigen.

Agenten des Secret Service eilten auf die Bühne und brachten Trump, die First Lady sowie Vizepräsident J.D. Vance in Sicherheit.

Kurz darauf gaben Medien übereinstimmend Entwarnung: Trump gehe es gut, meldet etwa CNN.

Präsident Trump hat zum ersten Mal in seiner Rolle als US-Präsident an der Veranstaltung teilgenommen – er, seine Gattin Melania und weitere anwesende Politikerinnen und Politiker mussten aus dem Washington Hilton Hotel evakuiert werden. Das gesamte Hotel werde evakuiert, meldete ein Reporter des Senders NBC auf der Plattform X. Demnach seien Schüsse aus einem Raum über dem Festsaal gemeldet worden.