Das ist passiert: Bei einer Abendveranstaltung im Washington Hilton Hotel in der US-Hauptstadt hat ein Unbekannter das Feuer eröffnet. 2600 Personen waren zu Gast – darunter US-Präsident Donald Trump, First Lady Melania, Vizepräsident J. D. Vance sowie weitere Kabinettsmitglieder. Sie alle wurden umgehend von Agenten des Secret Service in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.

Die Details: War erst nur von einem Knall die Rede, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters später, dass Schüsse aus einem Raum über dem Festsaal gemeldet worden seien. Ein für die Nachrichtenagentur arbeitender freier Fotograf sprach von vier bis sechs lauten Knallgeräuschen im Hotel, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des Dinners. Gemäss Angaben des Secret Service ereignete sich der Vorfall vor der Sicherheitsschleuse zur Veranstaltung. Der Schütze habe mehrere Schüsse abgegeben, ehe die Sicherheitskräfte ihn überwältigt hätten, sagt ein Reporter von CNN.

Der Schütze: Zunächst war nicht klar, was mit dem Verdächtigen passiert ist. Medien sprachen erst davon, dass der Sicherheitsdienst des Präsidenten den Angreifer erschossen habe. Später hiess es, dass eine Person festgenommen worden sei. Und auch Trump schrieb auf Truth Social: «Der Schütze wurde festgenommen.» Dies bestätigte der Secret Service schiesslich. Zu möglichen Motiven ist noch nichts bekannt.

Das sagt Trump: Der US-Präsident setzte bereits kurze Zeit nach dem Vorfall einen Post auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ab. Dabei lobte er die Arbeit des Secret Service und der Strafverfolgungsbehörden. «Der Schütze wurde festgenommen», so Trump. «Und ich habe empfohlen, dass wir die Show weiterlaufen lassen.» Er werde sich aber vollends an die Anweisungen der Behörden halten. So oder so werde der Abend «ganz anders verlaufen» als geplant – «und wir werden es einfach noch einmal machen müssen».

Legende: Truth Social/Donald Trump

Trump kündigte auf Truth Social eine Pressekonferenz an. Er habe den Veranstaltungsort gemäss Aufforderung der Sicherheitskräfte verlassen und werde sich in rund 30 Minuten im Weissen Haus äussern. Er bestätigte nochmals, dass er selbst, Vizepräsident J.D. Vance und alle teilnehmenden Kabinettsmitglieder wohlauf seien. Das Korrespondentendinner solle innerhalb von 30 Tagen wiederholt werden.

Der Galaabend: Die Journalisten-Vereinigung der im Weissen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den traditionsreichen Galaabend seit mehr als 100 Jahren. Der Präsident ist gewöhnlich Stargast – nur Trump nahm als Präsident bisher weder in seiner ersten noch in seiner zweiten Amtszeit Teil. Sein Auftritt am Samstagabend (Ortszeit) war eine Premiere.

Legende: Im Festsaal brach Panik aus. Hunderte der 2600 Gäste suchten Schutz unter den Tischen, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung in den Raum stürmten. Reuters/Evan Vucci

Die Veranstalter – und auch Trump selbst – hatten erst angekündigt, das Programm fortsetzen zu wollen – wenig später hiess es jedoch, es werde beendet.