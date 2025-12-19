Die Zukunft der chinesischen Video-App Tiktok in den USA ist offenbar gesichert.

Die chinesische Besitzerin Bytedance hat einen Vertrag zum Verkauf des US-Geschäfts an mehrere Investoren unterzeichnet.

Die Vereinbarung soll bis am 22. Januar endgültig abgeschlossen sein.

Ein Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok soll Medienberichten zufolge nach monatelangem Tauziehen unterzeichnet worden sein. Das steht in einer internen Mitteilung von Bytedance, die Nachrichtenagenturen und US-Medien vorliegt.

Legende: Keystone/Jeff Chiu

Zu den Investoren gehören demnach der Software-Konzern Oracle, sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi.

Sie sollen rund 45 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten. Weitere rund 20 Prozent sollen beim bisherigen Eigentümer, dem in China ansässigen Bytedance-Konzern liegen – und rund ein Drittel der Anteile bei bisherigen internationalen Investoren von Tiktok, hiess es. Es seien noch weitere Arbeiten an der Vereinbarung nötig. Die Transaktion soll aber bis am 22. Januar abgeschlossen werden.

Mehrere Gnadenfristen für Umsetzung des Gesetzes

Die Videoplattform Tiktok, des chinesischen Mutterkonzerns Bytedance , sollte in den USA eigentlich verboten werden. Ein entsprechendes Gesetz trat noch unter dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden in Kraft. Damit hätte das US-Geschäft bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance abgetrennt werden oder Tiktok in den USA vom Netz gehen müssen.

Präsident Donald Trump setzte jedoch gleich zu seinem Amtsantritt im Januar die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte die Gnadenfrist seitdem immer weiter. Nach seinen Angaben holte er auch bei der chinesischen Regierung schon vor Monaten eine Zustimmung für die Übergabe des US-Geschäfts von Tiktok ein. Tiktok hat in den USA rund 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Auf den Betrieb von Tiktok ausserhalb der USA dürfte das Geschehen keine Auswirkungen haben.