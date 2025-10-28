Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz weiter stärken.

Japans Regierungschefin Sanae Takaichi und US-Präsident Donald Trump haben ein Abkommen über seltene Erden und kritische Mineralien unterzeichnet.

Hintergrund ist das Quasi-Monopol des gemeinsamen Rivalen China.

Trump nutzt seine Reise durch mehrere Länder Asiens, um diverse Vereinbarungen zu seltenen Erden zu schliessen. Durch den Ausbau der Kooperationen will die US-Regierung die Abhängigkeit von China reduzieren.

Mit Japan sei das Ziel, «die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Lieferketten für kritische Mineralien und seltene Erden zu gewährleisten», heisst es in einem von US-Präsident Donald Trump und Japans neuer Regierungschefin Sanae Takaichi in Tokio unterzeichneten Abkommen.

Legende: USA und Japan wollen ihre Handelsbeziehungen stärken. AP Photo / Mark Schiefelbein

Im Handelsstreit mit den USA hat Peking seltene Erden und daraus gefertigte Magnete mit Ausfuhrkontrollen belegt. Am Donnerstag will sich Trump mit Chinas Präsidenten Xi Jinping in Südkorea am Rande des Wirtschaftsgipfels der Apec-Staaten treffen, um über den bilateralen Handelskonflikt zu sprechen.

Japan bestellt militärische Ausrüstung

Man wolle weitere Schritte unternehmen für ein «neues goldenes Zeitalter» der «stetig wachsenden japanisch-amerikanischen Allianz», heisst es in einer weiteren von Trump und Takaichi unterzeichneten gemeinsamen Erklärung.

Trump hob zum Auftakt ihres Treffens in Tokio anerkennend hervor, dass Japan unter Takaichis Führung die militärischen Kapazitäten ihres Landes «ganz erheblich» erhöhe. Die USA hätten von Japan bereits Bestellungen «für eine sehr grosse Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten», sagte Trump.

Besonderes Geschenk an die USA

Japan wird Washington 250 Kirschbäume stiften, kündigte Japans Regierungschefin Takaichi bei dem gemeinsamen Treffen mit Blick auf den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA im nächsten Jahr an.