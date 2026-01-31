Die Republikaner und Demokraten im US-Senat haben sich im Haushaltsstreit auf einen Kompromiss geeinigt.

Die Parlamentskammer verabschiedete am Freitag mit überparteilicher Mehrheit eine Verlängerung der Finanzierung des Ministeriums für Innere Sicherheit um zwei Wochen.

Die Gesetzesvorlage geht nun an das Repräsentantenhaus – dieses tagt jedoch erst am Montag wieder.

Damit dürfte es trotzdem kurzfristig zu einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte kommen.

Der Übergangshaushalt der USA läuft in der Nacht auf Samstag aus. Weil die Abschlussfinanzierung noch nicht steht, dürfte der sogenannte Shutdown um 6 Uhr Schweizer Zeit in Kraft treten – wenn auch in kleinerem Umfang als zuletzt im November. Damit weiterhin Geld fliesst, muss nach dem Senat das Repräsentantenhaus zustimmen. Das wird jedoch nicht vor Montag erwartet.

Legende: Trotz Einigung im Senat kommt es in den USA wohl zu einem kurzen Shutdown. Keystone/Kylie Cooper

71 Senatoren stimmten im Senat für das jüngste Haushaltspaket, 29 dagegen. Teil des Pakets ist eine Sonderregelung für das Ministerium für Innere Sicherheit der USA, für das zunächst nur ein zweiwöchiger Übergangshaushalt vorgesehen ist. Mit dieser Verlängerung soll Zeit für Verhandlungen über die umstrittenen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE gewonnen werden.

Demokraten blockierten Paket aus Protest

Die Demokratinnen und Demokraten hatten das Haushaltspaket im Senat zunächst aus Protest gegen die rigorose Abschiebepolitik der US-Regierung blockiert. Nach den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf zwei US-Bürger in Minneapolis wollen sie Änderungen am Budget des Ministeriums für Innere Sicherheit durchsetzen – dieses ist federführend für die ICE-Einsätze verantwortlich. So fordern sie etwa, dass Bundesbeamte bei den Einsätzen gegen Migranten nicht mehr vermummt auftreten dürfen und auch Kameras am Körper tragen sollen, sogenannte Bodycams.

Was ist ein Shutdown? Box aufklappen Box zuklappen Von einem sogenannten Shutdown spricht man, wenn der Haushaltsplan ausläuft und keine Anschlussfinanzierung beschlossen wird. In diesem Fall müssten viele Bundesbehörden ihre Arbeit ganz oder teilweise einstellen. Sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat müssen neuen Ausgaben zustimmen; im Senat sind dafür häufig mindestens 60 von insgesamt 100 Stimmen nötig, weshalb die Republikanerinnen und Republikaner trotz knapper Mehrheit auf Stimmen der Demokraten angewiesen sind.

Bereits im November hatte ein monatelanger Streit zwischen Demokraten und Republikanern zum bislang längsten Shutdown in der US-Geschichte geführt: Tausende Flüge fielen aus, Bundesangestellte erhielten kein Gehalt und viele Behörden stellten ihre Arbeit ein.