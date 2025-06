Nach wie vor wirken die Demokraten ratlos, wie sie Trump begegnen – und die Zwischenwahlen oder gar die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen können. So schauen sie etwa nach Kentucky, einem konservativen Bundesstaat, in dem ein Demokrat die Wahl zum Gouverneur schaffte.

Kentucky ist politisch so rot wie die Tomaten an Phil's Gemüsestand. Rot ist die Farbe der Republikaner, die Kundschaft ist überwiegend konservativ. Hier auf dem Land kommen die Demokraten nicht gut weg. «Sie interessieren sich nur für linksliberale Ideen. Es kümmert sie nicht, ob wir sicher sind, gute Schulen haben, genug zum Leben haben. Ich verstehe sie nicht», sagt Rachel Rothrock. Die Kosmetikerin steht voll hinter Donald Trump.

Trump hat in Kentucky mit 64 Prozent gewonnen. James Philipp Howell ist der Inhaber von Phil's Gemüsestand. «Mit den Demokraten ging es abwärts. Herr Trump ist auch umstritten. Aber er ist ein Geschäftsmann, mit ihm fahren wir gut.»

Für James Philipp Howell ist Sicherheit das Wichtigste. Er schätzt das neue Feuerwehrgebäude im Ort und dass nachts nichts aus seinem Gemüsestand gestohlen wird.

Der Bundesstaat im Südosten der USA ist ein hartes Pflaster für Demokraten – doch es gibt eine Ausnahme. Der Demokrat Andy Beshear ist 2023 zum zweiten Mal zum Gouverneur gewählt worden. Gar einige Trump-Wähler gaben ihm die Stimme.

Beshear als Hoffnungsträger für die Demokraten Box aufklappen Box zuklappen Seit Bill Clinton hat nie mehr ein Präsidentschaftskandidat der Demokraten Kentucky gewonnen. Der Wahlsieg von Andy Beshear zum Gouverneur gibt Hinweise, wie die Demokraten in ländlichen Regionen Anteile der Wählerschaft zurückgewinnen können. Beshear konnte bei seiner Wiederwahl sogar Wähler dazugewinnen, auch auf dem Land. Die Demokraten feiern Beshear als Hoffnungsträger. Er war als Vizepräsidentschaftskandidat von Harris im Gespräch und wird als Präsidentschaftskandidat 2028 gehandelt. Beshear stammt aus einer Politikerfamilie. Bereits sein Vater war Gouverneur in Kentucky. So konnte er bereits von der Bekanntheit seines Namens profitieren.

An einem Anlass der Demokraten in Owensboro erklärt Beshear, wie dieser die Wählerschaft in Kentucky überzeugt hat: «Du musst dir die Schuhe schmutzig machen und beweisen, dass du deine Arbeit machst. In Kentucky hatten wir die beste wirtschaftliche Erfolgssträhne in unserer Geschichte.»

Andy Beshear setzt auf Jobs, Gesundheitswesen, Infrastruktur, Bildung. Das beschäftige die Wähler beim Aufstehen: Reicht der Job zum Leben? Bin ich sicher? Kann ich den Arztbesuch bezahlen?

Es gehe darum, dabei zu sein, wenn zwei der grössten Batteriefabriken der Welt eröffnet werden, oder das erste Spital zu bauen in einer Region seit 150 Jahren, erklärt Beshear. «Du musst da sein. So dass die Leute die Resultate von guter Regierungsarbeit sehen und fühlen.» Er klingt wie jemand, der sich bereit macht für den Wahlkampf für die Präsidentschaft.

Eric Hyers ist Wahlkampfstratege. Er hat Beshear und anderen Demokraten in konservativen Regionen zum Sieg verholfen. Beshear habe geschafft, woran die Demokraten national scheiterten. «Die Demokraten haben den Test nicht bestanden, den ich Bauchgefühl-Test nenne. Welcher Partei traue ich zu, dass sie sich um mich kümmern?», sagt Hyers. «Und obwohl ich dezidiert anderer Meinung bin, glaube ich, dass ein grosser Teil der unentschlossenen Wähler zum Schluss kamen, dass Trump und nicht die demokratische Kandidatin am besten sein würde, um ihr Leben zu verbessern.»

Die Republikanerin Rachel Rothrock glaubt nicht, dass die Demokraten ihr Leben verbessern. Anders sieht sie den demokratischen Gouverneur von Kentucky. Er mache mehrheitlich gute Arbeit.

Peg Hayes betreibt eine Bourbon-Brennerei. Die Republikanerin ist mit dem demokratischen Gouverneur Beshear zufrieden. Er unterstütze vorteilhafte Gesetze für die Bourbon-Industrie.

Kentucky verzeichnet ein solides Wirtschaftswachstum. Beshear ist vor Ort, wenn neue Fabriken, Brücken und Strassen gebaut werden. Viele erkennen seine Unterstützung für die Menschen nach Überschwemmungen an.

Peg Hays bezeichnet sich als sehr konservativ. Sie führt die Bourbon-Brennerei Casey Jones. Doch selbst sie findet anerkennende Worte für den Gouverneur. «Er macht es gut. Wir mögen zwar einen demokratischen Gouverneur haben, aber er ist sehr offen und hört zu. Der Austausch mit ihm ist sehr gut.»

Gouverneur Andy Beshear und sein Wahlkampfstratege Eric Hyers haben zwei Wahlsiege geschafft. Beshear wirkt nahbar und hat ein einnehmendes Auftreten.

Die Demokraten müssten sich auch um die Wählerschaft auf dem Land bemühen, erklärt der Stratege Hyers. «Es ist sehr, sehr wichtig, in die ländlichen Gebiete zu gehen, wo Demokraten nicht gewinnen, und dort die Verluste zu verkleinern. Indem man vor Ort mit den Leuten spricht.» Denn wenn man in 30, 40 Bezirken um einige Prozentpunkte weniger verliere, mache das einen grossen Unterschied.

Beshear erklärt seinen Sieg so. «Die Leute sind bereit, jemanden von einer anderen Partei zu wählen, wenn sie glauben, dass diese Person ihnen hilft, dass das Leben nicht ganz so hart ist.»