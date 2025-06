Die US-amerikanische Universität Harvard darf vorerst weiterhin ausländische Studierende aufnehmen. Das hat ein US-Gericht entschieden.

Die zuständige Richterin hatte schon vor knapp einem Monat den Entscheid der US-Regierung rund um ausländische Studierende an der Uni Harvard blockiert.

Nun hat sie die vorübergehende Blockade verlängert – bis der entsprechende Gerichtsfall entschieden ist.

Das heisst: Die Regierung müsse sämtliche Schritte unterlassen, die Harvard-Studentinnen und -Studenten an der Einreise in die USA zu hindern, berichtet ARD-Reporter Wolfgang Landmesser aus Washington. Ausländische Studierende dürfen damit bis auf Weiteres die Universität Harvard besuchen.

Ein Sprecher der Universität begrüsste die Entscheidung der Richterin laut ARD: Das erlaube es Harvard, internationale Studenten und Dozenten weiterhin einzuschreiben. Die Universität werde ihre Rechte – und die ihrer Studenten – auch in Zukunft verteidigen.

Das ist passiert

Das Ministerium für Innere Sicherheit hatte Harvard vor vier Wochen von der Teilnahme am amerikanischen System für den internationalen Studentenaustausch ausgeschlossen. Die Eliteuniversität hatte sich zuvor geweigert, Auflagen der Regierung zu erfüllen. Die Trump-Administration wirft Harvard vor, den dort angeblich weit verbreiteten Antisemitismus nicht zu bekämpfen und fordert unter anderem, dass die Universität über die politischen Aktivitäten ihrer ausländischen Studenten berichten soll. Dies lehnt Harvard ab und betrachtet das Vorgehen der Regierung als Angriff auf seine Unabhängigkeit.

Das Ministerium für Innere Sicherheit äusserte sich vorerst nicht zum Urteil. Auch Donald Trump ging in einer Nachricht auf seiner Plattform Truth Social nicht direkt auf das Urteil ein, sprach aber von Fortschritten in Verhandlungen mit Harvard. In etwa einer Woche könnte es «einen wahnsinnig historischen Deal mit der Universität» geben, so der Präsident. Noch im Mai hatte Trump gesagt: Harvard verhalte sich schlecht und respektlos.