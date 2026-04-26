Das ist passiert: Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel Washington ist ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. 2600 Personen waren zu Gast – darunter US-Präsident Donald Trump, First Lady Melania, Vizepräsident J. D. Vance sowie weitere Kabinettsmitglieder. Sie alle wurden von Agenten des Secret Service in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.

Die Details: Während der Präsident auf der Bühne sass, waren plötzlich Knallgeräusche zu hören – erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich dabei um Schüsse handelte. Ein für die Nachrichtenagentur arbeitender freier Fotograf sprach von vier bis sechs lauten Knallgeräuschen im Hotel, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des Dinners. Gemäss Angaben des Secret Service ereignete sich der Vorfall vor der Sicherheitsschleuse zur Veranstaltung. Der Schütze habe mit einer Schrotflinte mehrere Schüsse abgegeben und dabei auf einen Agenten des Secret Service geschossen. Dieser blieb dank seiner Schutzausrüstung unverletzt, wie das FBI der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Den Sicherheitskräften gelang es letztlich, den Schützen zu überwältigen.

Der Schütze: Sowohl der Präsident als auch die Sicherheitsbehörden teilten später mit, der Angreifer sei durch die Sicherheitsschleuse im Vorraum des Hotels gestürmt, bevor er von Beamten überwältigt und zu Boden gebracht werden konnte. Nach Polizeiangaben wurde der Mann selbst nicht angeschossen. Der Mann sei mit einer Schrotflinte, einer Pistole und mehreren Messern bewaffnet gewesen. Weder Motiv noch Ziel ist unklar. Nach Polizeiangaben handelte es sich bei dem Täter anscheinend um einen Hotelgast, der allein handelte. Weitere Verdächtige gebe es nicht. Offiziell bestätigte Informationen zur Identität des Täters gibt es bislang nicht. Trump deutete lediglich an, dass es sich um einen Mann aus Kalifornien handle.

Legende: Im Festsaal brach Panik aus. Hunderte der 2600 Gäste suchten Schutz unter den Tischen, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung in den Raum stürmten. Reuters/Evan Vucci

Das sagt Trump: Der US-Präsident setzte bereits kurze Zeit nach dem Vorfall einen Post auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ab. Dabei lobte er die Arbeit des Secret Service und der Strafverfolgungsbehörden. «Der Schütze wurde festgenommen», so Trump. «Und ich habe empfohlen, dass wir die Show weiterlaufen lassen.» Er werde sich aber vollends an die Anweisungen der Behörden halten. So oder so werde der Abend «ganz anders verlaufen» als geplant – «und wir werden es einfach noch einmal machen müssen».

Legende: Truth Social/Donald Trump

Wie von Trump angekündigt, fand wenig später eine Pressekonferenz im Weissen Haus statt. Er bestätigte nochmals, dass er selbst, Vizepräsident J.D. Vance und alle teilnehmenden Kabinettsmitglieder wohlauf seien. Das Korrespondenten-Dinner solle innerhalb von 30 Tagen wiederholt werden. Er glaube ausserdem nicht, dass der Vorfall in irgendeiner Weise mit dem Iran in Zusammenhang steht – zumindest lasse er sich dadurch nicht vom Iran-Krieg ablenken.

Der Galaabend: Die Journalisten-Vereinigung der im Weissen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den traditionsreichen Galaabend seit mehr als 100 Jahren. Der Präsident ist gewöhnlich Stargast – nur Trump nahm als Präsident bisher weder in seiner ersten noch in seiner zweiten Amtszeit Teil. Sein Auftritt am Samstagabend (Ortszeit) war eine Premiere.