Der Supreme Court erlaubt der Trump-Regierung vorübergehend rund vier Milliarden US-Dollar für die Finanzierung des Lebensmittel-Hilfprogramms «SNAP» zurückzuhalten.

Eigentlich hätte bis am letzten Freitag die volle Summe für den November an rund 42 Millionen einkommensschwache US-Amerikaner ausbezahlt werden sollen.

Die Regierung hatte wenige Stunden vor dem Entscheid des Supreme Courts einen Eilantrag gestellt und die Richter gebeten, die Anordnung eines US-Bezirksrichters auszusetzen.

Ein Richter in Rhode Island hatte zuvor angeordnet, die Regierung habe trotz Shutdown die SNAP-Zahlungen für den November vollständig zu leisten. Die Trump-Administration wollte nur einen Teil der Mittel auszahlen und argumentierte, eine vollständige Finanzierung würde «weiteres Chaos» im Shutdown verursachen. Gegner der Kürzungen, darunter Städte und Nonprofit-Organisationen, warnen, dass fast jeder achte Amerikaner ohne Hilfe bliebe.

Die nun getroffene gerichtliche Massnahme gibt dem unteren Gericht nun zusätzliche zwei Tage Zeit, den formellen Antrag der Regierung auf lediglich eine Teilfinanzierung des SNAP-Programms für den November zu prüfen.

Trotz der gerichtlichen Auseinandersetzung begannen einige Bundesstaaten wie New York, New Jersey und Massachusetts, die vollen SNAP-Leistungen auszuzahlen. SNAP unterstützt einkommensschwache Haushalte. Die maximale monatliche Unterstützung liegt 2026 bei 298 US-Dollar für eine Person und 546 US-Dollar für zwei Personen. Insgesamt kostet das Programm zwischen 8.5 und 9 Milliarden US-Dollar monatlich.