US-Präsident Donald Trump hat mit einer Verordnung den Weg frei gemacht für den Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok.

Die neue US-Firma werde mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet, sagt Vizepräsident J.D. Vance. Am Ende würden jedoch die Investoren entscheiden, was die angemessene Bewertung sei. Zu den Investoren soll Medienmogul Rupert Murdoch gehören.

Trump unterzeichnete einen Erlass, mit dem er die Vereinbarung zur Abspaltung des US-Geschäfts für konform mit US-Recht erklärte. Es ist ein weitgehend symbolischer Schritt – denn die laut dem Weissen Haus zugesagten Genehmigungen aus China liegen noch nicht vor. Bis die Vereinbarung per Vertrag besiegelt wird, kann es noch dauern. Trump gab der Kurzvideo-App in den USA deshalb eine neue Gnadenfrist von 120 Tagen, die ab Donnerstag läuft. Von chinesischer Seite habe es einigen Widerstand gegen das Vorhaben gegeben, so die US-Regierung.

Legende: Reuters/Florence Lo/Symbolbild

Die Videoplattform Tiktok sollte in den USA eigentlich verboten werden. Ein entsprechendes Gesetz trat noch unter dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden in Kraft. Der aktuelle Präsident derweil hat das Gesetz bereits mehrere Male aufgeschoben – mit der Begründung, dass der Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok auf gutem Weg sei. Die Muttergesellschaft von Tiktok, Bytedance, kommt aus China. Tiktok hat in den USA rund 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.