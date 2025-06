Eine weitere Einreisebeschränkung soll ausländische Staatsangehörige betreffen, die an der Elite-Universität Harvard studieren wollen. Wer ausschliesslich oder hauptsächlich in die USA einreisen wolle, um an der Harvard-Universität zu studieren oder an einem ihrer Austauschprogramme teilzunehmen, soll das nicht dürfen. Diese Einreisebeschränkung gelte zunächst für sechs Monate, kündigte Trump an. Ausgenommen seien Personen aus dem Ausland, deren Einreise im nationalen Interesse liege.

Das US-Aussenministerium müsse zudem prüfen, ob die Visa von ausländischen Staatsangehörigen, die bereits an der Uni sind, aufgehoben werden sollten.