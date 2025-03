Per E-Mail teilen

Das US-Bildungsministerium entlässt fast die Hälfte seiner Mitarbeitenden, wie es in einer Mitteilung schreibt.

Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden ab Freitag nächster Woche beurlaubt.

Zuletzt waren offiziellen Zahlen zufolge 4133 Personen beim Bildungsministerium tätig.

Der Personalabbau sei Teil der letzten Aufgabe des Bildungsministeriums, heisst es in der Mitteilung weiter. Zwar werden auch in anderen Ministerien zahlreiche Angestellte entlassen, US-Präsident Donald Trump will das Bildungsministerium jedoch ganz explizit abschaffen – dies hatte er schon im Wahlkampf mehrfach erklärt. Die Belegschaft sei darüber informiert worden, dass alle Büros von Dienstagabend (Ortszeit) bis einschliesslich Mittwoch geschlossen blieben, hiess es beim Sender Fox News.

Die betroffenen Mitarbeitenden werden gemäss Mitteilung ab dem 21. März beurlaubt und erhalten bis zum 9. Juni ihr volles Gehalt, Sozialleistungen sowie je nach Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit Abfindungen oder Rentenleistungen. Nach der Massnahme umfasst die Belegschaft des Bildungsministeriums noch etwa 2183 Beschäftigte.