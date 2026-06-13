Der mutmassliche Anführer der venezolanischen Drogenbande «Tren de Aragua» ist bei einem US-Militärschlag getötet worden.

US-amerikanische sowie venezolanische Behörden bestätigen den Einsatz.

In den USA gilt «Tren de Aragua» als Terrororganisation.

Die USA hätten einen «schnellen und tödlichen» Angriff auf den berüchtigten Bandenboss verübt, schrieb US-Präsident Donald Trump zuerst auf seiner Plattform Truth Social.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bestätigte, dass der Einsatz Anfang der Woche in Venezuela stattgefunden habe. Der Tod des Bandenanführers sei bestätigt. Das schrieb wenig später auch das zuständige US-Militärkommando (Southcom) auf der Plattform X.

Schliesslich folgte eine Erklärung vonseiten venezolanischer Behörden. Demnach seien «Strukturen des organisierten Verbrechens» im Rahmen einer «gemeinsamen Operation» mit den USA im Süden Venezuelas zerschlagen worden. Bei Zusammenstössen mit Bandenmitgliedern habe man dann den Bandenanführer «neutralisiert».

In den USA als Terrororganisation eingestuft

Die Bande «Tren de Aragua» gilt in den USA als Terrororganisation. Der getötete Anführer war unter dem Namen «Niño Guerrero» bekannt und in den USA bereits angeklagt – unter anderem wegen organisierter Kriminalität und Terrorunterstützung. Das US-Aussenministerium hatte eine Belohnung von bis zu fünf Millionen Dollar für Hinweise zu seiner Festnahme ausgesetzt.

Die USA werfen der Bande den Schmuggel von Drogen in die Vereinigten Staaten vor. So hat das US-Militär wiederholt mutmassliche Drogenboote angegriffen. Immer wieder machte Trump die Bande dafür verantwortlich, die Ursache für die Gewalt und den illegalen Drogenhandel zu sein.

Entgegen der Einschätzung des US-Geheimdiensts wiederholte Trump zudem die Behauptung, dass «Tren de Aragua» unter der Kontrolle des früheren venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro operiert habe. US-Spezialkräfte hatten Maduro im Januar in einer Militäraktion in Venezuela gefangengenommen und nach New York gebracht, wo ihm wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht wird.