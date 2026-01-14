In Washington läuft das Spitzengespräch zum Grönlandkonflikt mit Vertretern beider Lager. Das Weisse Haus postet währenddessen auf der Plattform X einen eindeutigen Beitrag – mit Schlittenhunden.

Was wird besprochen? Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen und die für Aussenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt wollen den Amerikanern klarmachen, dass die USA keinen Anspruch auf Grönland haben und dass die Insel nicht zum Verkauf steht. Ursprünglich war ein Gespräch nur mit US-Aussenminister Marco Rubio geplant. Kurzfristig wurde nun mitgeteilt, dass auch US-Vizepräsident J.D. Vance daran teilnehmen wird.

Legende: Schaffte es der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen (Bildmitte), die US-Seite in Washington in der Grönland-Frage umzustimmen? Keystone/Sebastian Elias Uth

Warum will Trump Grönland kontrollieren? Trump begründet sein Interesse mit der strategischen Bedeutung der grössten Insel der Welt. Das weitgehend autonome, aber zu Dänemark gehörende Grönland mit seinen rund 57'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist unter anderem wegen seines Rohstoffreichtums und als Basis für die militärische Kontrolle der Arktis interessant. Zudem könnten sich mit dem Klimawandel neue Schifffahrtsrouten ergeben. Trump verweist zudem auf die zunehmende Präsenz russischer und chinesischer Schiffe in der Region und behauptet, Dänemark sei nicht in der Lage, Grönland ausreichend zu schützen.

Trump bekräftigt Anspruch: Am Mittwoch hat US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach einer Kontrolle Grönlands durch die USA bekräftigt. Alles andere als Grönland «in den Händen» der Vereinigten Staaten sei inakzeptabel, schrieb er in den sozialen Medien. Mit einem KI-generierten Bild von Schlittenhunden bekräftigte das Weisse Haus vor einer Stunde noch während des Spitzengesprächs die unnachgiebige Haltung von US-Präsident Donald Trump.

«Welchen Weg?», wird auf der Plattform X zu dem Bild gefragt, die jeweils zwei von Hunden gezogene Grönlandschlitten zeigt – einer ist auf dem Weg Richtung Weisses Haus, einer Richtung China und Russland. Über dem Weissen Haus scheint die Sonne, über dem Kreml und der Chinesischen Mauer wütet ein Gewitter.

Kann die Nato, die Sicherheit Grönlands garantieren? Das ist eine der Ideen, um die aktuelle Diskussion zu entschärfen. Im Gespräch ist dabei unter anderem der Start eines neuen Überwachungseinsatzes mit dem Namen «Arctic Sentry» (deutsch etwa: Wächter der Arktis). Er soll den Amerikanern das Argument nehmen, dass die Sicherheit in der strategisch wichtigen Region nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Am Mittwoch kündigte Dänemark zudem an, seine militärische Präsenz auf und um die Insel ab sofort zu verstärken.

China ist im hohen Norden präsent Box aufklappen Box zuklappen Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, Alexus G. Grynkewich, sagte jüngst zu möglichen Bedrohungen Grönlands durch China, das Land trete im hohen Norden immer aggressiver auf. So schickten die Chinesen Forschungsschiffe in die Region, die dann unter wissenschaftlichem Deckmantel vermutlich militärische Erkundungen vornähmen. In der jüngsten eisfreien Jahreszeit seien Schiffe ausserordentlich lange vor der Nordküste Alaskas geblieben. Zudem gebe es gemeinsame Patrouillen mit den Russen.

Was bedeutet der Konflikt für die Nato? Das Verteidigungsbündnis muss um seine Glaubwürdigkeit fürchten, wenn ein führendes Mitglied androht, sich durch Zwang Gebiete eines anderen Nato-Staates einzuverleiben – auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Chinas Ansprüche auf Taiwan.

Legende: Die für Aussenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt reist mit Rasmussen nach Washington. Keystone/Mads Claus Rasmussen

Was, wenn die USA sich Grönland mit Gewalt einverleiben sollten? Was dann passieren würde, ist unklar. Sicher ist nur, dass Dänemark nicht den Nato-Bündnisfall ausrufen könnte, weil da auch die USA zustimmen müssten. Dänemark könnte vermutlich auch nicht um die Aktivierung der in den EU-Verträgen enthaltenen Beistandsklausel bitten. Dies wäre nach Einschätzung von Experten nur möglich, wenn Grönland selbst EU-Mitglied wäre. Die Grönländer hatten 1982 für den Austritt aus der damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) gestimmt.

Europa sorgt sich nach Trumps Drohung Box aufklappen Box zuklappen Dass die Trump-Regierung bislang auch militärischen Zwang nicht ausschliesst, um die Kontrolle über Grönland zu erlangen, sorgt in Europa für grosse Beunruhigung. Als wahrscheinlich gilt aber, dass die Amerikaner dies nur als Drohkulisse einsetzen, um die Insel kaufen zu können. US-Regierungssprecherin Leavitt unterstrich zuletzt erneut, die USA wollten Grönland kaufen, weil andernfalls China oder Russland die Insel womöglich erwerben oder feindlich übernehmen würden. Es läge «nicht nur im besten Interesse der Vereinigten Staaten, sondern möglicherweise auch im besten Interesse Grönlands, Teil der Vereinigten Staaten zu werden», sagte sie.

Diskutieren Sie mit: