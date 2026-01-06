Die grossen europäischen Länder haben sich in dem von US-Präsident Donald Trump befeuerten Streit um Grönland zur Arktisinsel und zu Dänemark bekannt.

Allein Dänemark und Grönland würden über Angelegenheiten entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen, heisst es in einer gemeinsamen Stellungnahme: «Grönland gehört seinem Volk.»

Die Stellungnahme wurde vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, vom britischen Premierminister Keir Starmer, vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, von der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und weiteren Staatschefs unterzeichnet. Sie betont die grosse Bedeutung der in der UNO-Charta festgehaltenen Prinzipien der Souveränität, territorialen Integrität und Unverletzlichkeit der Grenzen.

US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Tagen den angeblichen US-Anspruch auf die arktische Insel bekräftigt. Die USA bräuchten Grönland für die nationale Sicherheit, sagte er. Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller bezeichnete den US-Anspruch auf die Kontrolle über Grönland zuletzt als «offizielle Position der US-Regierung».

Grönland ist weitgehend autonom

Grönland gehört zum Königreich Dänemark, ist aber weitestgehend autonom. Die Unterzeichnenden halten in ihrer Stellungnahme fest, das Königreich Dänemark, einschliesslich Grönlands, sei «Teil der Nato». Die Sicherheit in der Arktis müsse daher gemeinsam erreicht werden.

Legende: Grönland und Dänemark haben schon öfter klargemacht, dass die Staatszugehörigkeit der Insel nicht zur Disposition steht. Keystone/Ebrahim Noroozi

Die USA seien dabei «ein wesentlicher Partner», sowohl als Nato-Verbündeter als auch im Rahmen des Verteidigungsabkommens zwischen Dänemark und den Vereinigten Staaten von 1951.

Dieser Post verdeutlicht den Anspruch der USA

Dänemarks Regierungschefin Frederiksen hatte bereits zuvor erklärt: «Wenn die USA ein anderes Nato-Land angreifen, dann hört alles auf.» Das wäre das Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses und damit auch der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestehenden Sicherheitsarchitektur. Die dänischen Parteien beriefen eine Krisensitzung im Parlament ein.