Mitten in der Seeblockade der Strasse von Hormus wechselt die US-Regierung ihren Marine-Staatssekretär.

Der für die US-Marine zuständige John Phelan verlässt seinen Posten mit sofortiger Wirkung.

Das teilt der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Sean Parnell, auf X mit.

Bis auf Weiteres solle Unterstaatssekretär Hung Cao die Geschäfte übernehmen. Das Pentagon machte keine Angaben zu den Gründen des Wechsels.

Phelan trat den Posten im März vergangenen Jahres an. Seine Arbeit konzentrierte sich vor allem auf die Stärkung des Schiffbaus sowie der maritimen Industrie.

Erst kürzlich von Trump gelobt

Wie die «New York Times» unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, schwelten seit Monaten Spannungen zwischen Phelan und seinen beiden Vorgesetzten, Verteidigungsminister Pete Hegseth und dessen Stellvertreter Stephen Feinberg.

Legende: Keystone/Alex Brandon

Trump derweil hatte im Dezember erst von Phelan geschwärmt – dort hatte der frühere Investmentbanker zusammen mit dem US-Präsidenten Pläne für neue Schlachtschiffe angekündigt, die den Namen des Präsidenten tragen sollen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Verteidigungsminister Pete Hegseth den Stabschef des US-Heeres, Randy George, zum Rücktritt gedrängt. General Randy George trete mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück, hiess es damals. George war von Trumps Vorgänger, dem Demokraten Joe Biden, nominiert worden.