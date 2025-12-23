Der US-Präsident Donald Trump hat den Bau von zwei neuen Kampfschiffen für die US-Marine angekündigt.

Die Baureihe soll den Namen des Präsidenten tragen.

Man starte mit den beiden Schiffen, nach und nach soll deren Zahl auf bis zu 25 aufgestockt werden, stellte Trump in Aussicht.

Die Schlachtschiffe der «Trump Class» würden länger, schneller, grösser und «100 Mal» schlagkräftiger und damit dann die grössten Schlachtschiffe der Welt sein, sagte der US-Präsident im Beisein von Pentagon-Chef Pete Hegseth, Aussenminister Marco Rubio und den für die Navy zuständigen Staatssekretär John Phelan.

Das Vorhaben soll die heimische Industrie stützen und man wolle, dass die Welt den Vereinigten Staaten «Respekt» zolle, ergänzte Trump bei der Präsentation.

Legende: Trump stand bei der Präsentation zwischen grossen Grafiken, die die Stahlschiffe in Kampfsituationen zeigten. AP Photo/Alex Brandon

Der US-Präsident sprach von einer «Goldenen Flotte», in Anlehnung an seine Ankündigung eines «Goldenen Zeitalters» für Amerika zum Beginn seiner zweiten Amtszeit.

USS Defiant

Die neuen Schlachtschiffe sollen mit Hyperschallraketen, nuklearen Marschflugkörpern und Hochleistungslasern ausgerüstet werden– alles Technologien, die sich derzeit in verschiedenen Entwicklungsstadien bei der US-Marine befinden.

Gemäss dem US-Präsidenten soll das erste Schiff der neuen Flotte den Namen USS Defiant tragen.