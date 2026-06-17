Das FBI hat nach eigenen Angaben einen Anschlag auf ein Kampfsportevent am Geburtstag des US-Präsidenten verhindert.

Das Justizministerium hat Anklage gegen fünf Männer erhoben.

Den Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 32 Jahren wirft die Bundesanwaltschaft unter anderem Verschwörung zum Mord vor.

Noch vor dem Kampfsportevent nahmen die Behörden mehrere Verdächtige in den Bundesstaaten Ohio, Missouri, Nebraska und Kalifornien fest, teilte das Justizministerium mit.

Nach Darstellung der Ermittler planten die Männer, Drohnen mit Sprengstoff rund um die Veranstaltung einzusetzen. Die Explosionen sollten erzwingen, dass die Veranstaltung evakuiert hätte werden müssen. Anschliessend hätten Scharfschützen in der flüchtenden Menschenmenge auf «hochrangige Ziele» geschossen.

FBI-Direktor Kash Patel erklärte auf der Plattform X, die Ermittlungsbehörden seien bereits am 10. Juni auf eine «potenzielle Bedrohung» aufmerksam geworden. Der Anschlagsplan sei daraufhin vereitelt worden.

Legende: Die Arena für den «UFC Freedom 250» wurde eigens für diese Veranstaltung auf dem South Lawn des Weissen Hauses errichtet. Keystone/Julia Demaree Nikhinson

Der mutmasslich für Sonntag geplante Anschlag sei verhindert worden, indem mehrere Menschen festgenommen und in Gewahrsam genommen worden seien.

Die Veranstaltung fand am Sonntag statt. Trump, der an diesem Wochenende seinen 80. Geburtstag feierte, besuchte das Kampfsportevent gemeinsam mit Familienangehörigen und mehreren Mitgliedern seiner Regierung. Auch der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gehörte zu den Gästen.

Offiziell stand die Veranstaltung im Zeichen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. Der eigentliche Nationalfeiertag fällt auf den 4. Juli.